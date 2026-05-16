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全台最長懸索橋！桃園復興新溪口吊橋封閉1年 今回歸免門票到6月底

聯合報／ 記者張裕珍江婉儀／桃園即時報導
桃園市復興區「新溪口吊橋」封橋一年後，今天重新開放，復興區長蘇佐璽（左二）也到場了解開放情形。圖／復興區公所提供
桃園市復興區「新溪口吊橋」封橋一年後，今天重新開放，復興區長蘇佐璽（左二）也到場了解開放情形。圖／復興區公所提供

桃園市復興區「新溪口吊橋」全長303公尺，號稱是全國最長的懸索橋，因橋梁定期檢測發現有風險，復興區公所連同維運、攤販區整頓一次優化升級，新溪口吊橋封橋1年後，終於在今天「回歸」，6月底前免門票，吸引大批遊客登橋賞景。

復興區新溪口吊橋為2018年1月開放營運，走上吊橋可觀賞美麗的大漢溪河谷風貌與水庫豐沛蓄水量，享受被大漢溪與群山環抱的壯觀風景。該吊橋不僅成為觀光熱門景點，也是當地居民日常通行的重要交通設施，可串聯角板山、溪口部落。

不過，在市府進行定期橋梁檢測後認為需要修繕，復興區公所為確保通行安全，去年4月決定休園維修，原訂今年初開放，但沒想到一延再延，直到今年5月中才重新見客。

復興區長蘇佐璽說，封橋期間除了展開橋梁修繕，也重新招標找來新的維運團隊，同時也替吊橋旁的攤販區平台大整頓，希望一次弄好，所以封閉的時間比較長些。為了能吸引遊客能快速回籠，今天新溪口吊橋開放後，即日起至6月30日，入園免費，首日統計吸引520人次上橋，7月起入園票價恢復為每人50元。

蘇佐璽說，新溪口吊橋修繕後重新開放，周邊攤販區也變得明亮，重新升級接客後首日，遊客不少。復興區公所預計五月底、六月初舉辦重新開幕活動，結合淨山健行，歡迎遊客上山參與，也歡迎順遊高遶溪步道、角板山商圈、羅浮溫泉等2天1日遊。

復興區公所指出，攤販區現有2間商店進駐，販售香腸、小米甜甜圈、農產品、飲料、雞蛋糕等小吃飲品。目前也提醒遊客，要前往新溪口吊橋請改走「溪口端」，原本的「角板山入口端」維修暫時封閉中，千萬別白跑一趟。

桃園市復興區「新溪口吊橋」封橋一年後，今天重新開放，吸引遊客來訪。圖／復興區公所提供
桃園市復興區「新溪口吊橋」封橋一年後，今天重新開放，吸引遊客來訪。圖／復興區公所提供

桃園市復興區「新溪口吊橋」封橋一年後，今天重新開放，吸引遊客來訪。圖／復興區公所提供
桃園市復興區「新溪口吊橋」封橋一年後，今天重新開放，吸引遊客來訪。圖／復興區公所提供

桃園市復興區「新溪口吊橋」封橋一年後，今天重新開放，一旁攤販區也整頓升級。圖／復興區公所提供
桃園市復興區「新溪口吊橋」封橋一年後，今天重新開放，一旁攤販區也整頓升級。圖／復興區公所提供

吊橋 桃園 角板山

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