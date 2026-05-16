鍾肇政小行星國際命名發表 蘇俊賓：鍾老溫暖永遠照耀龍潭

國立中央大學今天在龍潭國小舉辦「鍾肇政小行星國際命名發表會」，桃園市副市長蘇俊賓今出席時表示，鍾老是桃園重要的文化資產，也是地方共同的驕傲，其文學精神深刻影響龍潭地方發展與文化扎根。

蘇俊賓指出，鍾老奠定台灣文學發展的深厚基礎，名作「魯冰花」的故事場景與地方緊密連結，其父親亦曾擔任三和國小光復後後首任校長，文學記憶至今仍深植地方生活。

他也分享日前參加三和國小校慶，幫校方設計80周年紀念圖騰鼓勵招生，圖畫中除了龍潭各項特產外，也將小朋友閱讀魯冰花書冊的意象融入，象徵鍾老持續照顧這個與他淵源深厚的偏鄉小校。

蘇俊賓提到，龍潭聖蹟亭得以完整保存至今，鍾老及其學生黃永松扮演關鍵角色，每年的送聖蹟儀式不僅只是提醒後代要敬天，惜字，也藉此讓珍貴的客庄文化與歷史記憶得以延續傳承。市府目前也積極與客委會合作南龍路營造計畫，全面整合鍾肇政文學生活園區、黃永松紀念館、菱潭街與通學巷等文學地景，期盼強化社區記憶，型塑龍潭成為「客庄文學小鎮」。

蘇俊賓強調，中央大學兼具人文與科學影響力，此次透過小行星命名，成功讓文學與天文產生跨域連結。未來期待能引領更多民眾因認識鍾老而接觸天文，或從星空天文進一步理解台灣文學，讓桃園深厚的人文底蘊被世界看見。

文化部長李遠提到，自己於1980年代曾受鍾肇政邀請為「台灣文藝」撰文，長年見證其對台灣文學及母語文化的深刻貢獻；客委會主委古秀妃指出，文學與科學皆源於對世界的好奇與探索，此次命名也具有不僅展現跨領域結合的深遠意義。

中央大學校長蕭述三表示，中央大學鹿林天文台長期投入天文觀測研究，目前已有數顆小行星以台灣文學家命名，此次鍾肇政小行星的正式誕生，正象徵著科學探索與人文精神的深刻結合。現場也由蕭述三親手將小行星銘牌頒贈予家屬代表鍾延威。