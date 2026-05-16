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桃園復興「枕頭山步道」環境改善工程完工啟用 打造北橫旅遊新亮點

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市觀旅局爭取交通部觀光署補助，投入2000萬元經費，針對全長約2.8公里枕頭山步道主線，及總長約6公里環狀路線進行整體改善。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市觀旅局爭取交通部觀光署補助，投入2000萬元經費，針對全長約2.8公里枕頭山步道主線，及總長約6公里環狀路線進行整體改善。圖／桃園市觀旅局提供

為持續提升北橫旅遊廊帶觀光品質，桃園市觀旅局爭取交通部觀光署補助，投入2000萬元經費，針對全長約2.8公里枕頭山步道主線，及總長約6公里環狀路線進行整體改善，已於今年4月正式啟用，期望透過步道全面優化，串聯周邊休憩區、景點及枕頭山商圈，帶動北橫旅遊廊帶觀光發展。

枕頭山步道位於北橫旅遊廊帶重要節點，沿線可串聯石門水庫、角板山商圈及周邊特色聚落，兼具自然景觀、人文歷史與休閒遊憩特色。民眾前往枕頭山途中，可欣賞石門水庫湖光山色及北橫山巒景緻，並沿途探訪地方商圈、農特產品店家及特色景點，形成兼具健行、生態、文化及美食體驗的旅遊動線。

觀旅局也推薦民眾安排「枕山綠意映青潭」一日遊行程，上午自枕頭山商圈出發，漫步進入枕頭山砲台步道，沿途感受山林綠意與芬多精，登頂後可眺望石門水庫湖景，並探訪古砲台遺跡，體驗歷史氛圍。中午返回周邊商圈享用在地山產料理、原民特色餐飲及新鮮蔬食，也可造訪具有歷史韻味的四合院式聚落，感受復興區的人文風情。

午後可安排高山茶席體驗，品味北橫特色茗茶；返程前，也推薦選購水蜜桃、綠竹筍、柿子、高山咖啡及香菇等優質農特產品，將復興山城的好味道帶回家。

觀旅局表示，本次計畫不僅是步道硬體設施的改善，更是對在地自然環境與人文歷史的重新梳理與串聯，希望透過枕頭山步道串聯周邊商圈、景點及北橫沿線遊憩資源，帶動地方觀光與產業發展。後續也將結合枕頭山商圈協會辦理觀光導覽志工培訓，推廣步道導覽與商圈美食遊程，持續深化北橫慢旅品牌。

此外，北橫沿線亦有繡球花祭、枕頭山商圈購樂趣等多元活動，邀請全國喜愛山林健行與歷史文化的民眾，親自來枕頭山走一趟，感受北橫山林之美，體驗「枕山綠意映青潭」的迷人風光及北橫慢活之旅。

桃園市觀旅局爭取交通部觀光署補助，投入2000萬元經費，針對全長約2.8公里枕頭山步道主線，及總長約6公里環狀路線進行整體改善。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市觀旅局爭取交通部觀光署補助，投入2000萬元經費，針對全長約2.8公里枕頭山步道主線，及總長約6公里環狀路線進行整體改善。圖／桃園市觀旅局提供

桃園市觀旅局爭取交通部觀光署補助，投入2000萬元經費，針對全長約2.8公里枕頭山步道主線，及總長約6公里環狀路線進行整體改善。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市觀旅局爭取交通部觀光署補助，投入2000萬元經費，針對全長約2.8公里枕頭山步道主線，及總長約6公里環狀路線進行整體改善。圖／桃園市觀旅局提供

桃園市觀旅局爭取交通部觀光署補助，投入2000萬元經費，針對全長約2.8公里枕頭山步道主線，及總長約6公里環狀路線進行整體改善。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市觀旅局爭取交通部觀光署補助，投入2000萬元經費，針對全長約2.8公里枕頭山步道主線，及總長約6公里環狀路線進行整體改善。圖／桃園市觀旅局提供

北橫 石門水庫 交通部

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