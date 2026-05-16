議員朱珍瑤質疑營建工地揚塵影響空品 桃園擬建智慧平台管理

桃園市八德擴大重劃區近年開發案量多，工地揚塵影響空氣品質，民眾通報環保局到場稽查往往緩不濟急，民代建議市府導入科技監控。市府表示，正建制「營建工程智能管理平台」，透過科技要求業者自主管理。

居民指出，許多建案常為趕工「偷跑」，明明規定早上8時之後才能施工，挖土機、打樁機7時許就在工作，不僅噪音擾人清夢，揚塵也影響空氣品質。有些工地雖架隔離網，但細小粉塵仍會飄散，常見窗台積一層灰。

國民黨桃園市議員朱珍瑤表示，八德近年大量建案開發，除了施工噪音，工地揚塵也影響空氣品質，目前環保局仍高度仰賴人力稽查，面對大量住宅大樓與建案施工，基層早疲於奔命，也緩不濟急，市府應導入更具效率的科技監測機制。

朱珍瑤要求一定樓地板面積以上的住宅開發案必須裝設微型監測設備與智慧防塵系統，並將此納入建照審查過關與否的依據，從源頭掌握揚塵狀況，不僅減輕稽查壓力，也能提升整體空氣品質。

環保局表示，近年桃園發展迅速，工地揚塵與噪音長期居環保陳情首位。環保局已聯手建管處推動「營建工程智能管理平台」，整合影像辨識、空氣與噪音盒子，建立全天候智慧感測網，將過去被動的環保稽查轉化為業者自主管理，即時掌握汙染情況。

市府表示，配合智能管理平台，市府也計畫建置工地影像中心，深化跨局處智慧治理，提升執法效能，促成企業自律，不過要求業者裝設監控系統必須入法規範，修法細節尚須一段時間。