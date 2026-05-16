影／苗栗鐵馬進香清晨出發往北港 300名單車騎士挑戰345公里騎行

苗栗市「鐵馬進香」活動今天清晨6點30分在市長余文忠、代表會主席陳仁杰、縣議員孫素娥、苗栗天后宮主委林岳爐的共同帶領下，300名自行車騎士從天后宮出發往北港朝天宮進香，展開兩天345公里的進香之旅，自行車隊在中正路形成長龍，場面壯觀。

五、六十年前苗栗曾風行組隊騎單車到北港朝天宮進香的熱潮，當年信眾戴白帽、穿白衣白褲，來回跋涉300多公里，這股媽祖婆的鐵馬進香熱潮直到機車及大眾運輸盛行後才消退，但在老輩居民記憶中，當年鐵馬進香可說是人生精彩難忘的一段時光，苗栗市公所2018年首度推出「復刻版」白衫軍鐵馬進香活動，回響熱烈。

今天清晨5點騎士隊伍陸續前往苗栗天后宮集結，6點展開請神祈福儀式，迎請媽祖婆登入三輪車上的座駕，6點30分在響徹天際的出發號聲中，余文忠騎乘三輪車帶領車隊熱鬧啟程。

今年300名騎士熱情參與，其中最年長的黃桂榮已80歲，年齡最小的是來自彰化的陳宥安及苗栗的劉宸均，2人都是14歲，展現鐵馬進香跨越世代、凝聚情感的獨特魅力。

市公所表示，苗栗鐵馬進香已成地方特色，今年鐵馬進香結合傳統藝陣文化元素一連三天推出苗栗市藝陣文化節，昨天首日「選手之夜」在縣府路苗栗青創指揮部周邊熱鬧展開，除安排創新藝陣演出，並邀女子國風電音樂團、朴子太子龍獅團帶來雷霆戰鼓及電音三太子等精彩節目，同時結合鐵馬進香文化精神，邀民眾共同參與祈福儀式，現場並規畫「鑽轎底」體驗。

今晚將推出的「社區之夜」從下午5點至晚間8點30分進行，由苗栗在地20組社區表演團體輪番演出，透過歌舞、民俗才藝及特色展演，展現地方文化活力與社區凝聚力。明天5月17日多項壓軸節目登場，下午1點30分將展開「聯合巡庄會香」，由神轎車恭迎苗栗天后宮、天雲廟及城隍廟神尊同行巡庄，沿途遶行苗栗市區重要街道與庄頭，象徵護佑地方、賜福市民。巡庄途中安排藝陣團隊以正統迎神方式演出，包括千里眼順風耳、哨角隊及戰鼓等，透過震撼鼓聲與磅礡陣式，重現傳統廟會熱鬧景象。

今年活動另一大焦點「藝閣踩街」將於明天傍晚5點從天后宮啟程，邀6至12歲小朋友參與並裝扮成神明、仙童或民間故事人物，乘坐藝閣車遊街，要重現台灣傳統迎神賽會文化。晚間6點30分「感恩之夜」登場，除傳統藝陣客家方口獅、女子官將首、創意宋江陣、女子LED水鼓等演出，並邀人氣歌手賴銘偉、新生代超人氣團體ARKis、B CRUSH輪番開唱，打造傳統文化與流行娛樂融合的視聽盛宴。

苗栗市鐵馬進香今天清晨6點30分出發往北港，由市長余文忠騎行媽祖婆的三輪車座駕，帶領300名車友啟程。記者胡蓬生／攝影

苗栗市鐵馬進香今天清晨出發，迎請苗栗天后宮媽祖婆登上座駕。記者胡蓬生／攝影

苗栗市鐵馬進香今天清晨6點30分出發往北港，300名車友在中正路上形成長龍。記者胡蓬生／攝影