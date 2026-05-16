竹北30日辦寵物友善市集 邀民眾攜毛孩共享午後時光

新竹市區不少路口分隔島都會種植植栽，但新竹市議員林彥甫指出，汽車駕駛在路口轉彎或迴轉時，經常被分隔島上「長太高」的灌木擋住視線，看不清對向來車或行人，要求市府「全面檢視並改善各交叉路口分隔島植栽高度與駕駛視距。市府回應，針對路口分隔島植栽影響行車視距情形，已全面加強盤點及檢視。

2026-05-16 08:09