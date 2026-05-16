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竹北30日辦寵物友善市集 邀民眾攜毛孩共享午後時光
新竹縣竹北市公所今天表示，為打造友善幸福城市，將於30日在市西公園舉辦2026動物方城市活動，安排有寵物友善市集等，邀民眾帶著毛小孩走到戶外，共享午後時光。
竹北市公所今天提供資料指出，此次於30日在市西公園舉辦「2026動物方城市－毛孩幸福市集」，規劃多項狗狗互動與飼養教育活動，包含草地友善競速賽、寵物按摩保健體驗及寵物急救CPR教學等，讓飼主在陪伴狗狗之餘，也能學習正確照護與緊急應變觀念。
市長鄭朝方告訴中央社記者表示，活動現場也將設置寵物友善市集與交流空間，盼透過寓教於樂方式，提升民眾對動物福利與飼主責任的重視，並促進飼主間交流，打造更友善寵物共融環境。
他說，此次活動也推出「人寵共食幸福餐盒」，包含時蔬沙拉、雞肉可頌及狗狗食用的雞肉蔬菜片與漢堡，兼顧飼主與狗狗營養需求。
鄭朝方指出，民眾帶狗狗外出時，應落實繫牽繩及隨手清理排泄物等飼主責任，養成良好飼養習慣，共同維護環境整潔與公共安全，打造友善動物環境。
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