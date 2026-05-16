新竹縣加碼留才 補貼市區公車駕駛每月薪資最高2萬元

為應對大環境駕駛員缺工挑戰，並確保縣內大眾運輸服務穩定，新竹縣府正式公布「115年度新竹縣市區公車駕駛員薪資補貼計畫」，由原本補貼每月1萬元，提升至每月最高2萬元，透過直接的薪資補貼，協助客運業者招募優質人力、吸引駕駛員回流，並進一步提升乘車服務品質。

縣長楊文科說，為穩定新竹縣市區公車之班次運行，縣府自2024年開始補貼市區公車駕駛每月薪資1萬，今年更提高補助金額至每月最高2萬元，期望透過駕駛員薪資補貼措施，協助並帶領客運業者招募優質人力，避免駕駛員人才外流。

縣府交通處表示，該計畫期程自今年1月1日起至12月31日止，凡登記於新竹縣，並固定行駛新竹縣市區客運路線的駕駛員，均為適用對象，補貼標準依據行駛車種而有不同，以每季審核名單通過後發放補貼。

其中，甲類大客車每位駕駛員每月補貼2萬元整；乙類大客車每位駕駛員每月補貼1.5萬元整；若非固定行駛單一車種的混合調度者，則依各公司排定班表之甲類或乙類大客車班次比率核算。

縣交通處表示，隨著新竹縣市區公車運量穩定成長，解決「駕駛荒」是維持尖峰時段班次穩定的關鍵。透過此項補貼，除了協助業者留才與攬才，亦要求駕駛員同步提升服務品質，維護民眾乘車權益，打造更優質的縣內大眾運輸環境。

另外，新竹市長高虹安已於今年1月底宣布啟動「新竹市公車創新大計畫」，未來將以「電動購車補助」、「充電場站建置」、「穩定司機員額」、「路網優化加密」及「合理成本檢討」五大核心政策，系統性推動公車改革。

市府交通處指出，首先加碼「電動公車補助」，將汰換補助提高至最高49%，搭配中央補助後，最高補助99%，業者僅需負擔約1%成本即可購置新車，並同步提供充電樁49%補助；為解決業者最關切的充電調度問題，市府更全台首創「電動公車公共充電樁」，除已啟用的北大停車場外，自今年起盤點公有土地設置公共充電樁

另外，今年起竹市公車司機補助由每月1萬元提高至最高2萬元（甲類2萬元、乙類1.5萬元），期盼穩定人力、吸引新血投入。

路網優化方面，竹交通處說，將透過大數據分析重新配置資源，並研擬香山地區新路線及延駛重劃區，讓公共運輸深入過去的交通服務死角。

合理成本檢討方面，市府除持續檢視營運結構，也將比照雙北運價制度，建立「載客越多、補助越多」的正向循環機制，鼓勵業者提升服務品質。