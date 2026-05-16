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竹市路口灌木過高擋視線議員促全面盤點 市府：已啟動修剪

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
養工處指出，接獲反映後，已即時派員辦理竹光路與和平路口灌木移除及修剪作業，目前該路口轉彎視野已顯著改善。記者王駿杰／攝影
養工處指出，接獲反映後，已即時派員辦理竹光路與和平路口灌木移除及修剪作業，目前該路口轉彎視野已顯著改善。記者王駿杰／攝影

新竹市區不少路口分隔島都會種植植栽，但新竹市議員林彥甫指出，汽車駕駛在路口轉彎或迴轉時，經常被分隔島上「長太高」的灌木擋住視線，看不清對向來車或行人，要求市府「全面檢視並改善各交叉路口分隔島植栽高度與駕駛視距。市府回應，針對路口分隔島植栽影響行車視距情形，已全面加強盤點及檢視。

市府養工處指出，平時均透過開口契約廠商，辦理全市市區道路例行巡查及植栽修剪維護作業。針對路口分隔島植栽影響行車視距情形，會要求巡查及派工人員落實檢視與修剪，確保不影響駕駛及行人視線。

養工處說，另針對一般遮蔽交通號誌、標誌或影響通行視線情形，市府定期辦理行道樹修剪作業，以維持道路通行安全；如經交通處辦理交通安全會勘或通知，認定確有影響行車安全且有移除必要者，市府亦將配合辦理樹木移除作業，以確保用路人視距及交通安全。

養工處接獲反映後，已即時派員辦理竹光路與和平路口灌木移除及修剪作業，目前該路口轉彎視野已顯著改善。除該處外，亦持續針對市區主要幹道（如經國路、光復路等）重要交叉路口辦理預防性修剪，主動排除潛在視距死角。如民眾發現植栽有遮蔽視線情形，亦可透過1999市民服務專線反映，將盡速派員處理。

林彥甫指出，新竹市部分路口分隔島植栽因生長過度或規畫不當，導致灌木叢高度遮蔽駕駛人視線，尤其在車輛轉彎或迴轉時，易造成視距不足的「視覺盲區」，對機車族及行人穿越路口之安全構成嚴重威脅。

根據內政部營建署的法規，中央分隔島頭應保持視距淨空，交叉路口為保持良好之行車視距，距停止線25公尺範圍內之植栽帶，應以種植草花或草皮為宜；範圍內若栽植灌木，其高度宜低於0.5公尺，以確保駕駛人視線不受阻擋。

林彥甫要求市府，針對全市主要幹道與事故高風險路口進行視距盤點，清查不合規範的植栽，對於已遮蔽視線的過高灌木應立即修剪；若該品種易生長過快，建請評估汰換為低矮草花或草皮，從根本解決視距遮蔽問題。此外，也應針對分隔島綠化建立定期維護與高度檢測機制，避免因季節性生長導致視距規範失效。

行人 新竹 行道樹

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