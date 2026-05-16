約束業者 桃防光電垃圾汙染

桃園市累計逾五千處太陽光電設施案場，市府為強化管理，近日公布「桃園市太陽光電設施設置指引」，要求光電業者從設置到退場都要確保不會汙染環境。針對指引無罰則，經發局強調，可透過行政手段約束業者，也能強化其他法條的裁罰依據。

丹娜絲颱風去年重創南台灣，也造成光電案場設備毀損，嚴重破壞山林環境生態。桃園市經發局長張誠說，中央法規大多只看發電量跟土地怎麼用，但對於環境影響、安全管理，設備老舊拆除等管理還不夠細，市府訂定指引，要確保光電案場從「出生到退休」都有人管，才是對桃園土地負責。

桃園市長張善政日前主持淨零會議公布指引，四大重點包含業者選址階段須建立自主檢核，與周邊居民實質溝通；營運時建議導入第三方專家進行設備健檢並建立民意聯繫管道；要有天災緊急暫置計畫防止損壞光電板二次汙染；退場時，太陽光電板等設備須做好清運、貯存與回收。

經發局統計，桃園市境內目前有四八○九處屋頂型、二一一處地面型與卅處水面型光電案場。經發局主秘簡偉崙說，既有案場需要用到指引管理多半是退場階段，光電板若處理不好，原本就可用廢棄物清理法裁罰，只是廢清法對於移除處置是否妥善的認定很模糊，指引可作為強化裁罰的依據。經發局也說明，指引雖為行政規定、無法可罰，但業者若不遵照指引建議執行，市府在審查階段會要求業者補正相關資料，補正後再核發同意容許，「有行政干擾的概念，促使業者遵循指引」。

副市長蘇俊賓說，市府先訂指引強化管理，中央應同步檢討太陽光電模組回收費率、回收量能及預算銜接機制，避免未來回收處理成本成為地方財政負擔。