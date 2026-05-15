療癒力量大！桃療快閃慶心理師節 院長驚喜現身送「心能量」

今天是「臨床心理師節」，衛生福利部桃園療養院在醫院大廳舉辦「心能量」溫馨快閃活動，院長廖定烈驚喜現身送上祝福與禮券，感謝心理師們長期在醫療與社區中默默守護大眾的心靈，現場氣氛溫馨且洋溢著歡笑。

桃療表示，臨床心理師長期深耕於心理衡鑑、心理治療及健康促進，服務範疇從醫療院所延伸至社區、校園及長照體系；隨著現代社會對心理健康的需求日益增加，他們在精神醫療與心理照護中扮演的角色越發關鍵，不僅陪伴民眾面對情緒困擾與壓力，更是促進心理韌性與復元歷程的重要推手。

桃療的新血宋元方心理師分享，這是條需要長年專業養成與訓練的道路，執業後也必須不斷精進；他非常感謝院方將心理專業與腦科學、智慧醫療技術結合，提供更多元且整合性的照護服務；況且，桃療積極落實「深耕台灣友善職場」理念，推動青壯年及全齡心理健康方案，並透過多元支持措施關懷員工身心，是處讓人想長期留任、共同打拼的溫暖大家庭。

為了感謝這群心靈守護者的付出，院長廖定烈帶著管理中心秘書黃郁然、副召集人邱金快等人驚喜現身快閃活動；除致贈禮券表達肯定，現場更特別安排趣味的摸彩互動環節，透過輕鬆的交流，不僅拉近同仁間的距離，更讓平時高壓的醫療環境充滿了歡笑，大大增進團隊的凝聚力。

院長廖定烈強調，臨床心理師是精神醫療團隊中不可或缺的核心成員，從精準的心理評估到深度的心理治療，對個案的康復歷程都有著深遠影響。未來，桃園療養院將持續結合專業發展、科技應用與團隊支持，規劃更多元的友善職場措施，營造一個兼具理解與支持的工作環境，打造出更健康、更有溫度的醫療照護體系。

臨床心理科主任劉昀玲說，心理健康是整體健康不可或缺的一環！非常感謝院方在專屬於心理師的節日裡，貼心舉辦這場富有意義的「心能量」快閃活動，這份實質的鼓勵讓全體同仁充滿電，未來將持續以最專業、最溫暖的力量，守護全民的心理健康。