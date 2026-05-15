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影／苗栗大同國小美術班畢業美展登場 20名畢業生200多件作品繽紛亮相

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市大同國小第35屆美術班畢業美展上午在市公所三樓藝文中心開幕，今年美展以「統藝布丁」為題，學生展出各類作品玲瓏滿目，且充滿童趣。記者胡蓬生／攝影
苗栗市大同國小第35屆美術班畢業美展上午在市公所三樓藝文中心開幕，今年美展以「統藝布丁」為題，學生展出各類作品玲瓏滿目，且充滿童趣。記者胡蓬生／攝影

苗栗市大同國小第35屆美術班畢業美展上午在市公所三樓藝文中心開幕。今年美展以「統藝布丁」為主題，學生展出的各類作品玲瓏滿目且充滿童趣，展期從5月14日至31日， 20名畢業班的小藝術家展出200多件作品，呈現一場充滿驚喜與情感的視覺饗宴，市公所歡迎鄉親好友踴躍參觀，為孩子加油打氣。

上午開幕儀式，市長余文忠、民代及學生家長多人參加，同樣有美術班的明仁國中校長湯慧敏、苗栗高中校長巫正成也都到場， 大同國小、明仁國中、苗栗高中都在苗栗市，美術班學生從國小、國中到高中都能有就近升學美術班的管道。

大同國小校長謝美桃在現場解說，提醒大家欣賞各類美術作品要注意看門道，許多作品或設計都有特殊的創作理念，今年畢業展的策展理念，「統」代表團結，「藝」即是藝術，孩子從中年級「戊」班跨入高年級「丁」班，因諧音驚喜聯想到「布丁」。老牌布丁注入了藝術靈魂，「統藝布丁」就此誕生，象徵班級無可取代的凝聚力。每件作品如同布丁裡風味各異的配料，在創意的擠壓與碰撞中，彈奏出Q彈繽紛的藝術火花，層層堆疊出這4年最甜美的學習時光。

校方說，今年大同畢業展的作品涵蓋水彩、漫畫、版畫、陶藝、藍晒、植物染、縫紉、編織、線繩藝術、立體造形等豐富表現形式，這些繽紛配料，成就了獨一無二的「統藝布丁」，讓大家怎麼看都開心。展出作品呈現孩子紮實的基礎訓練，透過生動的繪畫、誇張有趣的漫畫及層次分明的版畫，探索各種主題與技巧學習，是所有創意萌芽的基石。

展出作品呈現多元的藝術創作類型，其中編織掛飾「線」製趣味與「我的線繩藝術」，兩者都以線條織就畫面；編織利用經緯線交織出柔軟織理；線繩藝術以銅釘排列出代表個性的圖案，透過棉線交錯形成面狀變化；「晚安！手繪藍晒夜燈」系列運用藍晒感光原理，結合手繪、植物造形、蕾絲等複合媒材，在湛藍色調中捕捉光影的律動。

「旅行打卡」將廢紙箱重新剪裁拼湊，透過蠟筆混色細細描繪出熟悉的寶島風光；「鐵窗花－家的記憶」以五、六十年前住家流行的傳統鐵窗花為載體，融入對家庭的深厚情感；「美栗吉祥獸」展現孩子對環境與鄉土的關懷 ，吉祥獸以廢紙箱搭建骨架，再利用廢紙漿塑形，將回收材料轉化為具在地特色的守護靈 ；「植想抱著你」的植物染娃娃抱枕採用天然染色技法，透過創作學生親手縫製的溫暖觸感，傳遞擁抱、愛護自然的心意 。

「裂縫找怪獸」從校園角落尋覓靈感轉化為獨一無二的幻獸；「冒煙的貓」結合貓咪造型與薰香功能表現幽默想像；「森林故事舞台」的集體創作，由孩子共同創作故事，挑選精彩情節，並利用森林素材為主的複合媒材，構築出寬達一公尺的立體空間。展場並提供小型拍立得相機，讓學生、師生、家長、來賓可在現場拍照列印並張貼留影，或用留言貼紙、留言筆表達心情，會場還播放美術班4年來的成長紀錄，每人都以布丁的型態現身，逗得台下陣陣笑聲和驚呼聲。

苗栗市藝文中心開放時間每周一至周日上午9點至中午12點及下午1點到4點，市公所歡迎鄉親抽空來欣賞孩子們多元的美術創作表現。

「鐵窗花－家的記憶」以五、六十年前住家流行的傳統鐵窗花為載體，融入對家庭的深厚情感。記者胡蓬生／攝影
「鐵窗花－家的記憶」以五、六十年前住家流行的傳統鐵窗花為載體，融入對家庭的深厚情感。記者胡蓬生／攝影

「晚安！手繪藍晒夜燈」系列運用藍晒感光原理，結合手繪、植物造形、蕾絲等複合媒材，在湛藍色調中捕捉光影的律動。記者胡蓬生／攝影
「晚安！手繪藍晒夜燈」系列運用藍晒感光原理，結合手繪、植物造形、蕾絲等複合媒材，在湛藍色調中捕捉光影的律動。記者胡蓬生／攝影

苗栗市大同國小第35屆美術班畢業美展上午在市公所三樓藝文中心開幕，今年美展以「統藝布丁」為題，學生展出各類作品玲瓏滿目，且充滿童趣。記者胡蓬生／攝影
苗栗市大同國小第35屆美術班畢業美展上午在市公所三樓藝文中心開幕，今年美展以「統藝布丁」為題，學生展出各類作品玲瓏滿目，且充滿童趣。記者胡蓬生／攝影

苗栗市大同國小第35屆美術班畢業美展上午在市公所三樓藝文中心開幕，會場準備了留言筆、留言貼紙、拍立得相機，讓大家可留言留影。記者胡蓬生／攝影
苗栗市大同國小第35屆美術班畢業美展上午在市公所三樓藝文中心開幕，會場準備了留言筆、留言貼紙、拍立得相機，讓大家可留言留影。記者胡蓬生／攝影

大同國小校長謝美桃在會場解說，許多作品或設計都有特殊的創作理念和意涵。記者胡蓬生／攝影
大同國小校長謝美桃在會場解說，許多作品或設計都有特殊的創作理念和意涵。記者胡蓬生／攝影

苗栗市大同國小第35屆美術班畢業美展上午在市公所三樓藝文中心開幕，今年美展以「統藝布丁」為題，學生展出各類作品玲瓏滿目，且充滿童趣。記者胡蓬生／攝影
苗栗市大同國小第35屆美術班畢業美展上午在市公所三樓藝文中心開幕，今年美展以「統藝布丁」為題，學生展出各類作品玲瓏滿目，且充滿童趣。記者胡蓬生／攝影

苗栗市大同國小第35屆美術班畢業美展上午在市公所三樓藝文中心開幕，今年美展以「統藝布丁」為題，學生展出各類作品玲瓏滿目，且充滿童趣。記者胡蓬生／攝影
苗栗市大同國小第35屆美術班畢業美展上午在市公所三樓藝文中心開幕，今年美展以「統藝布丁」為題，學生展出各類作品玲瓏滿目，且充滿童趣。記者胡蓬生／攝影

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苗栗市大同國小第35屆美術班畢業美展上午在市公所三樓藝文中心開幕，會場準備了留言筆、留言貼紙、拍立得相機，讓大家可留言留影。記者胡蓬生／攝影
苗栗市大同國小第35屆美術班畢業美展上午在市公所三樓藝文中心開幕，會場準備了留言筆、留言貼紙、拍立得相機，讓大家可留言留影。記者胡蓬生／攝影

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