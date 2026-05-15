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新竹文史重要推手張德南辭世 竹市府深表哀悼

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹文史重要推手、長期投入地方文史研究、教育傳承與文化資產保存工作的張德南於昨日晚間辭世。圖／新竹市府提供
新竹文史重要推手、長期投入地方文史研究、教育傳承與文化資產保存工作的張德南於昨日晚間辭世。圖／新竹市府提供

新竹文史重要推手、長期投入地方文史研究、教育傳承與文化資產保存工作的張德南於昨日晚間辭世，新竹市政府對此深感不捨與哀痛。市長高虹安表示，感念張德南多年來對新竹地方文獻研究及文史推動的無私奉獻，其深耕土地的身影與精神典範，將長存於新竹城市記憶之中，持續影響後人。

高虹安說明，張德南長年深耕新竹地方文史研究，對新竹市文化資產保存及地方歷史脈絡建構具有深遠影響。他秉持對土地的熱愛，持續走訪地方、記錄文史脈絡，並透過座談、導覽及教學等方式，帶領許多市民認識新竹深厚的人文底蘊，是地方文史界備受敬重的重要前輩。

高虹安說，感謝張德南長年為新竹文史發展付出的心力，其留下的研究成果與精神典範，將持續影響後世，成為新竹珍貴且難以取代的文化資產。

文化局表示，張德南曾獲國史館台灣文獻館第五屆「傑出台灣文獻獎」，其長年投入地方文獻整理與研究成果，深獲學界與文化界肯定。他一生致力於大新竹地區文史文獻研究與保存，曾參與新竹市志、續修新竹市志編纂工作，並出版鄭吉利號古契約文書研究、新竹區域社會研究、新竹區域社會踏查等重要著作，透過珍貴古文書與地方史料整理，為新竹地方發展脈絡留下深具價值的歷史見證。

文化局指出，張德南多年來持續指導並協助新竹市竹塹文獻及新竹縣新竹文獻編纂工作，對地方文獻制度化、學術化與在地化發展貢獻良多，亦培育眾多地方文史工作者與研究後進。其嚴謹治學精神與對土地的深厚情感，不僅深深影響新竹文史界，也成為地方文化傳承的重要基石。

此外，張德南也長年協助推動「文化櫥窗展」相關策展與史料整理工作，透過地方人物生命故事、文化發展歷程與珍貴文獻展示，讓更多市民看見新竹在地文化的深厚底蘊，亦為城市留下豐富而具溫度的人文記憶。

文化局補充，張德南雖已離世，但其長年深耕地方文史、守護文化記憶的精神，已深深烙印於新竹這座城市。市府與文化界同感追思與不捨，未來也將持續傳承張德南關懷土地、奉獻文化的理念，讓其風範與精神長存人心。

新竹 高虹安 文化資產

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