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打造「陀螺」特色主題 桃園大溪埔仁公園今啟用

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市副市長蘇俊賓（中）今天下午參加大溪埔仁公園啟用典禮，表示桃園市近三年積極開闢新公園，每萬人綠地增加2.2公頃。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市副市長蘇俊賓（中）今天下午參加大溪埔仁公園啟用典禮，表示桃園市近三年積極開闢新公園，每萬人綠地增加2.2公頃。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市大溪埔仁公園今天下午啟用，該公園以「陀螺」為主題，規畫土堤遊戲塔、攀爬滑行設施等多項設施。副市長蘇俊賓說，桃園近3年推動公園綠地建設，合計新闢75公頃的公園，平均每萬人享有的總綠地面積也從2.14公頃，提升至4.34公頃，都是回應地方生活需求的成果。

蘇俊賓說明，埔仁公園取名深刻連結地方歷史脈絡，「埔仁」兩字取自埔仁路，周邊是有350年歷史的開漳聖王廟仁和宮，長期庇佑信眾，市府規畫公園時特別重視全齡共享與生態永續，除了設置適合不同年齡層的遊憩與體健設施，讓不同世代交流、陪伴與放慢步調的公共生活空間，也盡可能保留原有大樹與綠意，透過林蔭與植栽降低熱島效應，打造兼具精彩、豐富多元的生態跳島，讓公園成為居民日常生活中維繫感情最適合的場所，如同一座最具地方特色的城市好客廳。

工務局表示，埔仁公園位於大溪區埔仁路與埔頂二街、三街及五街周邊，總面積約0.35公頃，工程經費1137萬元。公園以「陀螺」為主題，規畫土堤遊戲塔、攀爬滑行設施、多層次平台、盪鞦韆及長者體健設施，並設置環形步道、遮蔭休憩空間及無障礙動線，打造全年齡友善的鄰里公園。

工務局指出，工程除保留既有喬木，也增設人工澆灌系統、高效照明設備及活動車阻，兼顧植栽維護、夜間照明與使用安全。市府近年推動特色遊戲場及全齡友善公園，皆以安全、共融、永續及在地特色為規畫原則，提供市民安全、包容且多元的綠色休憩空間。

埔仁公園規畫「陀螺」主題遊戲場。圖／桃園市政府工務局提供
埔仁公園規畫「陀螺」主題遊戲場。圖／桃園市政府工務局提供

大溪埔仁公園啟用。圖／桃園市政府工務局提供
大溪埔仁公園啟用。圖／桃園市政府工務局提供

桃園 蘇俊賓 公園

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