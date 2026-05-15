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民代力爭桃園自建科博館提1地點適合 張善政：編預算評估可行性

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園孩童現在想接觸科普教育多往台北市立科教館跑，民代盼桃園自己也蓋一座，市長張善政允諾評估可行性。記者陳俊智／攝影
桃園孩童現在想接觸科普教育多往台北市立科教館跑，民代盼桃園自己也蓋一座，市長張善政允諾評估可行性。記者陳俊智／攝影

桃園近年人口迅速成長，各類場館需求大增，國民黨議員凌濤今在議會爭取市府設立自己的科博館或科教館，並指捷運綠線G12站是不錯的優點。市長張善政表示，打造科博館經費可觀，但如果跟大眾運輸導向型發展（TOD）結合開發，交通方便將帶來人流，財務可望獲更穩健的挹注與支持，會盡快編列預算評估可行性。

凌濤表示，桃園的孩子想接觸科普教育，現在得跑台北市立天文館、士林科教館，甚至遠赴台中的科博館。桃園是科技產業大城，擁有AI、電子、半導體、航太、機器人等完整科技產業與供應鏈，也有理工背景、科技產業經驗的市長，期盼桃園也有自己的科教館或科博館。

凌濤指出，捷運綠線G12蘆興埤站有5公頃公有用地，是不錯的地點。而桃園未來世代的美好願景，必須有市民期待、認同的重大公共設施，盼G12站設科博館或科教館，G14站能打造的桃園版大安森林公園及室內動物生態教育中心。

張善政稱讚凌濤的想法很好，指打造科博館經費可觀，但如果跟大眾運輸導向型發展（TOD）規畫結合，能大幅提升民眾與學童前往參訪，財務上也能獲得更穩健的挹注與支持，會盡快研議可行性。

都發局表示，都發局已委託廠商規畫南崁溪水岸與捷運綠線周邊空間用途，範圍涵蓋G12站整開案與長榮國儲土地轉型，議員提案將納入本案評估。

桃園 張善政 凌濤

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