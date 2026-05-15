從小看老爸養雞產生興趣 苗縣24歲青農楊策獲全國農業達人大賽亞軍

由各級農會聯合舉辦的115年度全國農業達人選拔大賽14日圓滿落幕，苗栗縣經營「蛋中雞」養雞場的24歲青農楊策，以創新管理及提供優質售後服務的經驗分享，在晉級決賽17位選手中脫穎而出，榮獲亞軍，為苗栗畜牧產業再添亮眼佳績！

楊策表示，感謝苗栗各級農會及養雞協會長期的輔導與協助，「獲獎即是肯定！」想當初從肉雞養殖轉型蛋中雞時，也遇到許多阻礙，還好自己堅持下來了，目前每批活體雞隻出場的市場很穩定，等確定站穩腳跟後再考慮未來是否擴大養殖規模。

縣府農業處指出，楊策透過數據化管理、科學防疫、供應鏈重組等模式，成功將傳統蛋中雞產業由「不透明、高風險」轉型為「可追溯、可預測、可複製」的企業化經營模式，目前分別在獅潭鄉及苗栗市飼養逾萬隻蛋中雞。

在經濟面提升利潤，在產業面也穩定蛋雞產能；尤其在管理面，他導入標準化與數據化，其經營模式具有高度示範與推廣價值。

對於怎會年紀輕輕就投入養雞行業，楊策表達自己從小耳濡目染，看著父親靠養肉雞撐起一家子，開啟他對養雞行業的興趣，也很清楚雞隻的習性與健康問題。他在苗栗農工就讀時，就已投入養雞研究，2019以「天外棲雞－改良式棲架與雞隻生長之關係」作品，獲第59屆中小學科學展覽會高級中等學校組全國第3名佳績。

所謂蛋中雞就是蛋雞從小雞養到能下蛋期間的雞隻，產業遭遇問題主要是缺乏標準化與信任機制，包括

（一）資訊不透明：

透過中間人交易、蛋雞戶無法追溯

（二）品質不可控：

日齡不明、大小不均、健康狀況不明

（三）風險轉嫁：

蛋雞農需自行承擔風險「買中雞像賭博」。

楊策創新思維，提出跳脫中盤體系，建立飼養管理透明化與直供模式，甚至提供售後服務，深獲客戶信賴。他說，自己的雞隻主要供應台中及苗栗以北的蛋雞場，出雞後每周回訪的售後服務，備受好評，也因此與蛋雞農戶成功建立長期合作的信任關係。

這次比賽選拔，他也分享提出「衛星場體系」的未來發展理念，將核心場及衛星場域，導入標準化流程，數據回傳管理，建立「可複製、可擴張」的生產系統。