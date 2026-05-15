快訊

拚生意不忘祭五臟廟！黃仁勳北京美食清單曝光 一喝「豆汁兒」秒喊：什麼東西

集氣！温嵐驚傳「敗血性休克」 進加護病房最新狀況曝光

直播／台灣成美中關係最危險變數？ 國際專家解析大國博弈策略

聽新聞
0:00 / 0:00

從小看老爸養雞產生興趣 苗縣24歲青農楊策獲全國農業達人大賽亞軍

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣經營蛋中雞養雞場的24歲青農楊策，榮獲「115年度全國農業達人選拔大賽」亞軍，為苗栗畜牧產業再添亮眼佳績！圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣經營蛋中雞養雞場的24歲青農楊策，榮獲「115年度全國農業達人選拔大賽」亞軍，為苗栗畜牧產業再添亮眼佳績！圖／苗栗縣政府提供

由各級農會聯合舉辦的115年度全國農業達人選拔大賽14日圓滿落幕，苗栗縣經營「蛋中雞」養雞場的24歲青農楊策，以創新管理及提供優質售後服務的經驗分享，在晉級決賽17位選手中脫穎而出，榮獲亞軍，為苗栗畜牧產業再添亮眼佳績！

楊策表示，感謝苗栗各級農會及養雞協會長期的輔導與協助，「獲獎即是肯定！」想當初從肉雞養殖轉型蛋中雞時，也遇到許多阻礙，還好自己堅持下來了，目前每批活體雞隻出場的市場很穩定，等確定站穩腳跟後再考慮未來是否擴大養殖規模。

縣府農業處指出，楊策透過數據化管理、科學防疫、供應鏈重組等模式，成功將傳統蛋中雞產業由「不透明、高風險」轉型為「可追溯、可預測、可複製」的企業化經營模式，目前分別在獅潭鄉及苗栗市飼養逾萬隻蛋中雞。

在經濟面提升利潤，在產業面也穩定蛋雞產能；尤其在管理面，他導入標準化與數據化，其經營模式具有高度示範與推廣價值。

對於怎會年紀輕輕就投入養雞行業，楊策表達自己從小耳濡目染，看著父親靠養肉雞撐起一家子，開啟他對養雞行業的興趣，也很清楚雞隻的習性與健康問題。他在苗栗農工就讀時，就已投入養雞研究，2019以「天外棲雞－改良式棲架與雞隻生長之關係」作品，獲第59屆中小學科學展覽會高級中等學校組全國第3名佳績。

所謂蛋中雞就是蛋雞從小雞養到能下蛋期間的雞隻，產業遭遇問題主要是缺乏標準化與信任機制，包括

（一）資訊不透明：

透過中間人交易、蛋雞戶無法追溯

（二）品質不可控：

日齡不明、大小不均、健康狀況不明

（三）風險轉嫁：

蛋雞農需自行承擔風險「買中雞像賭博」。

楊策創新思維，提出跳脫中盤體系，建立飼養管理透明化與直供模式，甚至提供售後服務，深獲客戶信賴。他說，自己的雞隻主要供應台中及苗栗以北的蛋雞場，出雞後每周回訪的售後服務，備受好評，也因此與蛋雞農戶成功建立長期合作的信任關係。

這次比賽選拔，他也分享提出「衛星場體系」的未來發展理念，將核心場及衛星場域，導入標準化流程，數據回傳管理，建立「可複製、可擴張」的生產系統。

楊策從小對養雞行業的產生興趣，他創新思維，提出跳脫中盤體系，成功推展自家蛋中雞的直供銷售模式。圖／苗栗縣政府提供
楊策從小對養雞行業的產生興趣，他創新思維，提出跳脫中盤體系，成功推展自家蛋中雞的直供銷售模式。圖／苗栗縣政府提供

苗栗 農會 青農

延伸閱讀

金可集團生立生技攜手台糖、台畜 推動台灣豬肉推進高階醫療市場

產官學攜手推動新農業轉型 僑光科大舉辦高中職新農業行銷競賽

不斷學習 創造價值 國立嘉義大學校友曾穎榆的農場管理實戰筆記

鎖定高端客群 佳里農會推全國首瓶產銷履歷胡麻油

相關新聞

民代力爭桃園自建科博館提1地點適合 張善政：編預算評估可行性

桃園近年人口迅速成長，各類場館需求大增，國民黨議員凌濤今在議會爭取市府設立自己的科博館或科教館，並指捷運綠線G12站是不錯的優點。市長張善政表示，打造科博館經費可觀，但如果跟大眾運輸導向型發展（TOD）結合開發，交通方便將帶來人流，財務可望獲更穩健的挹注與支持，會盡快編列預算評估可行性。

從小看老爸養雞產生興趣 苗縣24歲青農楊策獲全國農業達人大賽亞軍

由各級農會聯合舉辦的115年度全國農業達人選拔大賽14日圓滿落幕，苗栗縣經營「蛋中雞」養雞場的24歲青農楊策，以創新管理及提供優質售後服務的經驗分享，在晉級決賽17位選手中脫穎而出，榮獲亞軍，為苗栗畜牧產業再添亮眼佳績！

高虹安扮「哈茱蒂」警兔開會照曝光 網笑歪：幕僚怎能忍住

漫人祭－2026新竹國際動漫節將於5月30日至31日在新竹市府州廳及舊城區登場，市府今舉辦記者會，市長高虹安化身動物方程式警兔哈茱蒂，與扮演胡尼克的副市長林琨瀚同台亮相。有趣的是，高虹安將警兔哈茱蒂Cosplay照貼臉書，甚至揭露因行程滿檔，只好穿警兔哈茱蒂裝與幕僚開會的照片，讓不少網友留言「怎麼可以那麼可愛」、「旁邊3位是怎麼忍住不笑出來的⋯。」

影／頭份四月八系列活動522登場 上公園燈樓、賞燈隧道綻放迷人彩光

「頭份四月八」系列活動將於5月22日登場，頭份市公所規畫了供桌大賽、演唱會、炒米粉比賽等節目，上午並舉辦啟動儀式，市長羅雪珠 及副縣長邱俐俐、客委會客發中心主任謝勝信等人廣邀各地民眾一同來感受頭份獨特的客家民俗文化及媽祖信仰的魅力。

桃園環保局光靠吃飯3年減碳近1噸 竟歸功附近餐廳少

桃園市環保局前年搬到桃園區守法路舊司法園區，因周邊餐廳少，員工午餐多靠外送，使用餐盒容器數量驚人，因此推出「環保歡樂送」，自備環保餐盒給業者打便當，3年來省下2萬多個餐盒，減碳將近1噸。環保局表示，若以市面常見便當厚度計算，可以疊出2.5座101大樓。

擎天崗「野戰」熱議！桃園鏡頭君曾演8點檔 新設公告直播中

擎天崗草原即時影像直播情侶「野戰」先熱議，桃園市議員陳治文今總質詢提到大溪、復興也有許多直播鏡頭，也會拍到民眾活動，建議桃市府引以為戒，審視設備位置與角度；市長張善政答詢時允諾盤點檢討，觀光旅遊局長陳靜芳事後回應已有相關規畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。