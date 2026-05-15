芋頭零廢棄點心 竹市光復高中奪全國專題第2名

新竹市光復高中餐飲科學生利用芋頭廢料與油芒，製成健康點心，以「芋生油你」專題參加全國高級中等學校專業群科專題競賽，奪下餐旅群專題組全國第2名。

校長李詩慶今天接受媒體聯訪表示，校方在餐飲與觀光群科投入先進設備與堅強師資，此次獲獎的4名高三學生，利用半年多課餘時間，成功將在地芋頭與油芒轉化為食品，展現極佳韌性。

指導老師廖杏珠指出，研究靈感源自組員家中長輩種植的芋頭，過去被視為廢棄物的芋梗與芋皮，透過米麴發酵技術，轉化為天然甜味餡料，學生們結合燙麵技術提升蛋糕口感，達成食材零廢棄與永續飲食目標。

組員賴柔安分享，研發過程中，最有趣的是實驗階段，團隊嘗試不同比例的芋頭粉取代麵粉，觀察蛋糕的高度與口感變化，測試過程也發現，不同的發酵時間會影響糖化甜度；看見成果達標時，所有辛苦都化為成就感。

光復高中表示，「芋生油你」專題是由餐飲科高三學生路雨錚、賴柔安、夏竺均及張恩瑀共同發想、研發，產品包含酵芋蛋糕及高纖高蛋白的「狠油梗」脆棒，透過創意與科學實證，賦予傳統食材新價值，為在地農作物開創永續商機。