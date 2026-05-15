快訊

愛玩免費手遊！7旬婦誤踩課金陷阱 手機付款設定方式害她狂噴3萬

為了習近平？川習會北京落幕 川普一反常態「做到這件事」

擎天崗野戰被鏡頭君直播 半夜誰發現的？43人同步觀看可能原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

高虹安扮「哈茱蒂」警兔開會照曝光 網笑歪：幕僚怎能忍住

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
2026新竹國際動漫節將於5月30日至31日在新竹市府州廳及舊城區登場，高虹安將警兔哈茱蒂Cosplay照ＰＯ上臉書，引發網友熱議。圖／取自高虹安臉書
2026新竹國際動漫節將於5月30日至31日在新竹市府州廳及舊城區登場，高虹安將警兔哈茱蒂Cosplay照ＰＯ上臉書，引發網友熱議。圖／取自高虹安臉書

漫人祭－2026新竹國際動漫節將於5月30日至31日在新竹市府州廳及舊城區登場，市府今舉辦記者會，市長高虹安化身動物方程式警兔哈茱蒂，與扮演胡尼克的副市長林琨瀚同台亮相。有趣的是，高虹安將警兔哈茱蒂Cosplay照貼臉書，甚至揭露因行程滿檔，只好穿警兔哈茱蒂裝與幕僚開會的照片，讓不少網友留言「怎麼可以那麼可愛」、「旁邊3位是怎麼忍住不笑出來的⋯。」

高虹安今在臉書發文，附上裝扮動物方程式警兔哈茱蒂的照片，歡迎民眾到新竹動漫節玩。其中一張高虹安穿警兔哈茱蒂裝與幕僚開會的照片引發網友熱議，高虹安說，「行程滿檔還是得開會，索性頂著兔子警官的裝扮直接上」，網友紛留言「充滿歡樂的開會氣氛」、「請市長逮捕我」、「怎麼那麼可愛。」

高虹安說，每年動漫節市府團隊都會親自「下場」體驗Cosplay文化，透過角色扮演拉近與年輕世代及動漫愛好者的距離。今年她特別化身動物方程式中充滿正義感與活力的警兔哈茱蒂，親身體驗後，更能感受到Coser們對角色細節與神韻呈現的投入與專業，不僅要還原角色造型，更要透過肢體、神情與表演詮釋角色靈魂，相當不容易，也希望藉此讓更多市民朋友感受動漫文化的熱情與魅力。

高虹安說，今年動漫節最大亮點之一，就是首度開放擁有百年歷史的新竹州廳作為核心展演場域。適逢州廳即將迎來100週年，市府特別將歷史建築轉化為動漫文化舞台，並串聯周邊舊城區空間，包含巨城購物中心、228紀念公園周邊，打造「整座城市都是動漫展場」的節慶氛圍，讓文化活動真正融入城市生活，也邀請民眾透過動漫節走進舊城、認識新竹。

策展人張晏榕表示，本屆最大的挑戰與突破，在於將展覽從傳統室內場館帶進百年歷史建築空間。州廳的走廊、廣場與廳室各具特色，因此每個展區都是依據空間量身打造，而非單純將作品移入展場。此次從游素蘭、曾正忠等資深漫畫家，到狼七、六牧、藥島等新生代創作者，再到啾啾妹、我是馬克等網路高人氣圖文創作者，希望完整呈現臺灣動漫創作的多元樣貌與世代能量。

文化局說明，今年夜間「漫人舞台」規模再升級，兩晚規畫不同主題演出。5月30日由新竹交響管樂團攜手歌手蕭閎仁帶來「交響次元：動漫經典演出」，以交響樂結合動漫金曲打造跨界演出，壓軸則由饒舌歌手Trout Fresh呂士軒登場；5月31日則由娛人時代與看我笑話工作室帶來動漫主題喜劇演出，融合火影忍者、航海王等動漫元素與即興喜劇橋段，隨後由樂團芒果醬MangoJump接力演出，日本動漫舞團REAL AKIBA BOYZ則以結合動漫文化與高難度Breaking舞蹈動作震撼壓軸。

文化局指出，今年特別加入影像博物館影片放映，兩天連映五部動畫劇場版：5月30日放映小兒子阿甯咕、刀劍神域 序列爭戰 劇場版、世外；5月31日放映史萊姆 劇場版紅蓮之絆、劇場版排球少年！！垃圾場的決戰，索票資訊另行公布。Cosplay大賽亦於5月31日登場，評審秀、決賽、頒獎典禮依序舉行，絕不能錯過為Coser歡呼的時刻。

文化局補充，今年動漫節活動場域全面擴大，現場互動活動全面升級，包含集章解鎖扭蛋、360度子彈時間體驗、CCC追漫台閱讀金幣兌換等多項互動任務；活動更特別加碼，民眾只要於活動期間至現場拍照、上傳限定動態並標記「新竹國際動漫節」官方帳號，24小時後截圖上傳指定表單，即有機會抽中日本東京來回機票1張，可到動漫聖地秋葉原朝聖，活動詳情請持續關注「新竹國際動漫節」官方帳號。

新竹市高虹安將警兔哈茱蒂Cosplay照ＰＯ上臉書，甚至揭露因行程滿檔，只好穿警兔哈茱蒂裝與幕僚開會的照片，引發網友熱議。圖／取自高虹安臉書
新竹市高虹安將警兔哈茱蒂Cosplay照ＰＯ上臉書，甚至揭露因行程滿檔，只好穿警兔哈茱蒂裝與幕僚開會的照片，引發網友熱議。圖／取自高虹安臉書

高虹安 新竹 林琨瀚

延伸閱讀

家樂福文教基金會30週年5/22–24藝術季登場 「改變有我 藝起回家」共創永續盛會

「那張照片裡的我們」以中壢事件為背景…八成客語發音 苗栗將辦特映場

《我獨自升級》成振宇和闇影軍團攻進台中新光三越

「宜！蘭人市集-舊匠開市」50家青創品牌 匠師與職人新舊共融

相關新聞

從小看老爸養雞產生興趣 苗縣24歲青農楊策獲全國農業達人大賽亞軍

由各級農會聯合舉辦的115年度全國農業達人選拔大賽14日圓滿落幕，苗栗縣經營「蛋中雞」養雞場的24歲青農楊策，以創新管理及提供優質售後服務的經驗分享，在晉級決賽17位選手中脫穎而出，榮獲亞軍，為苗栗畜牧產業再添亮眼佳績！

高虹安扮「哈茱蒂」警兔開會照曝光 網笑歪：幕僚怎能忍住

漫人祭－2026新竹國際動漫節將於5月30日至31日在新竹市府州廳及舊城區登場，市府今舉辦記者會，市長高虹安化身動物方程式警兔哈茱蒂，與扮演胡尼克的副市長林琨瀚同台亮相。有趣的是，高虹安將警兔哈茱蒂Cosplay照貼臉書，甚至揭露因行程滿檔，只好穿警兔哈茱蒂裝與幕僚開會的照片，讓不少網友留言「怎麼可以那麼可愛」、「旁邊3位是怎麼忍住不笑出來的⋯。」

影／頭份四月八系列活動522登場 上公園燈樓、賞燈隧道綻放迷人彩光

「頭份四月八」系列活動將於5月22日登場，頭份市公所規畫了供桌大賽、演唱會、炒米粉比賽等節目，上午並舉辦啟動儀式，市長羅雪珠 及副縣長邱俐俐、客委會客發中心主任謝勝信等人廣邀各地民眾一同來感受頭份獨特的客家民俗文化及媽祖信仰的魅力。

桃園環保局光靠吃飯3年減碳近1噸 竟歸功附近餐廳少

桃園市環保局前年搬到桃園區守法路舊司法園區，因周邊餐廳少，員工午餐多靠外送，使用餐盒容器數量驚人，因此推出「環保歡樂送」，自備環保餐盒給業者打便當，3年來省下2萬多個餐盒，減碳將近1噸。環保局表示，若以市面常見便當厚度計算，可以疊出2.5座101大樓。

擎天崗「野戰」熱議！桃園鏡頭君曾演8點檔 新設公告直播中

擎天崗草原即時影像直播情侶「野戰」先熱議，桃園市議員陳治文今總質詢提到大溪、復興也有許多直播鏡頭，也會拍到民眾活動，建議桃市府引以為戒，審視設備位置與角度；市長張善政答詢時允諾盤點檢討，觀光旅遊局長陳靜芳事後回應已有相關規畫。

白沙屯媽祖醫院下周二動土 邀賴總統親臨主祭

白沙屯拱天宮與童綜合醫院結緣13年，經多年籌備後，童綜合醫療社團法人宣布下周二舉辦「白沙屯媽祖醫院開工動土典禮」，不僅邀總統賴清德親臨與童綜合董事長童敏哲共同擔任主祭，一同主持動土儀式，當天白沙屯媽祖更將搭乘「粉紅超跑」從拱天宮起駕至現場，參與鑑壇觀禮為動工祈福，同時廣邀中央、地方及醫界近4百位代表共襄盛舉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。