高虹安扮「哈茱蒂」警兔開會照曝光 網笑歪：幕僚怎能忍住

漫人祭－2026新竹國際動漫節將於5月30日至31日在新竹市府州廳及舊城區登場，市府今舉辦記者會，市長高虹安化身動物方程式警兔哈茱蒂，與扮演胡尼克的副市長林琨瀚同台亮相。有趣的是，高虹安將警兔哈茱蒂Cosplay照貼臉書，甚至揭露因行程滿檔，只好穿警兔哈茱蒂裝與幕僚開會的照片，讓不少網友留言「怎麼可以那麼可愛」、「旁邊3位是怎麼忍住不笑出來的⋯。」

高虹安今在臉書發文，附上裝扮動物方程式警兔哈茱蒂的照片，歡迎民眾到新竹動漫節玩。其中一張高虹安穿警兔哈茱蒂裝與幕僚開會的照片引發網友熱議，高虹安說，「行程滿檔還是得開會，索性頂著兔子警官的裝扮直接上」，網友紛留言「充滿歡樂的開會氣氛」、「請市長逮捕我」、「怎麼那麼可愛。」

高虹安說，每年動漫節市府團隊都會親自「下場」體驗Cosplay文化，透過角色扮演拉近與年輕世代及動漫愛好者的距離。今年她特別化身動物方程式中充滿正義感與活力的警兔哈茱蒂，親身體驗後，更能感受到Coser們對角色細節與神韻呈現的投入與專業，不僅要還原角色造型，更要透過肢體、神情與表演詮釋角色靈魂，相當不容易，也希望藉此讓更多市民朋友感受動漫文化的熱情與魅力。

高虹安說，今年動漫節最大亮點之一，就是首度開放擁有百年歷史的新竹州廳作為核心展演場域。適逢州廳即將迎來100週年，市府特別將歷史建築轉化為動漫文化舞台，並串聯周邊舊城區空間，包含巨城購物中心、228紀念公園周邊，打造「整座城市都是動漫展場」的節慶氛圍，讓文化活動真正融入城市生活，也邀請民眾透過動漫節走進舊城、認識新竹。

策展人張晏榕表示，本屆最大的挑戰與突破，在於將展覽從傳統室內場館帶進百年歷史建築空間。州廳的走廊、廣場與廳室各具特色，因此每個展區都是依據空間量身打造，而非單純將作品移入展場。此次從游素蘭、曾正忠等資深漫畫家，到狼七、六牧、藥島等新生代創作者，再到啾啾妹、我是馬克等網路高人氣圖文創作者，希望完整呈現臺灣動漫創作的多元樣貌與世代能量。

文化局說明，今年夜間「漫人舞台」規模再升級，兩晚規畫不同主題演出。5月30日由新竹交響管樂團攜手歌手蕭閎仁帶來「交響次元：動漫經典演出」，以交響樂結合動漫金曲打造跨界演出，壓軸則由饒舌歌手Trout Fresh呂士軒登場；5月31日則由娛人時代與看我笑話工作室帶來動漫主題喜劇演出，融合火影忍者、航海王等動漫元素與即興喜劇橋段，隨後由樂團芒果醬MangoJump接力演出，日本動漫舞團REAL AKIBA BOYZ則以結合動漫文化與高難度Breaking舞蹈動作震撼壓軸。

文化局指出，今年特別加入影像博物館影片放映，兩天連映五部動畫劇場版：5月30日放映小兒子阿甯咕、刀劍神域 序列爭戰 劇場版、世外；5月31日放映史萊姆 劇場版紅蓮之絆、劇場版排球少年！！垃圾場的決戰，索票資訊另行公布。Cosplay大賽亦於5月31日登場，評審秀、決賽、頒獎典禮依序舉行，絕不能錯過為Coser歡呼的時刻。

文化局補充，今年動漫節活動場域全面擴大，現場互動活動全面升級，包含集章解鎖扭蛋、360度子彈時間體驗、CCC追漫台閱讀金幣兌換等多項互動任務；活動更特別加碼，民眾只要於活動期間至現場拍照、上傳限定動態並標記「新竹國際動漫節」官方帳號，24小時後截圖上傳指定表單，即有機會抽中日本東京來回機票1張，可到動漫聖地秋葉原朝聖，活動詳情請持續關注「新竹國際動漫節」官方帳號。