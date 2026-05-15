影／頭份四月八系列活動522登場 上公園燈樓、賞燈隧道綻放迷人彩光

「頭份四月八」系列活動將於5月22日登場，頭份市公所規畫了供桌大賽、演唱會、炒米粉比賽等節目，上午並舉辦啟動儀式，市長羅雪珠 及副縣長邱俐俐、客委會客發中心主任謝勝信等人廣邀各地民眾一同來感受頭份獨特的客家民俗文化及媽祖信仰的魅力。

頭份市公所指出，今年頭份四月八以「頭份迎頭香、平安FUN城市」為題，結合頭香、米粉香與茶香意象，在上公園搭起燈樓及賞燈隧道，高掛500名學童創作的彩繪燈籠，在夜間綻放彩光，場景迷人。

農曆四月八是頭份的年度重大節慶，早期農業社會，頭份永貞宮媽祖出巡遶境，各方陣頭、香燈腳聚集，加上地方仕紳的花燈對抗賽，市區街頭熱鬧滾滾，家家戶戶都會準備美味佳餚宴請親朋好友，成為頭份人承載數代的珍貴回憶。近年頭份市公所結合永貞宮媽祖遶境，規畫許多系列活動，希望讓年輕一輩感受傳統民俗，同時吸引外地遊客前來參與。

羅雪珠表示，5月22日將於永貞宮廣場舉辦「頭份迎頭香」青年爐主創意供桌大賽，由頭份12所國小及4所國中以創意花燈、供品迎接媽祖，展期至25日止；23日晚間「庄神搖滾演唱會」將於六合運動場登場，邀安心亞、芒果醬、怕胖團、甜約翰、U:NUS及呂允等人氣卡司接力演出。炒米粉大賽24日登場，以「頭份茶香米粉香、平安城市迎頭香」為題，參賽者來自苗栗縣及新竹市，歡迎老饕、民眾一起來品嘗，票選心目中的第一名，參與票選者還可獲得限量東方美人茶飲。

邱俐俐表示，四月八對頭份而言，不只是一場地方節慶，更是一代又一代頭份人共同守護的客庄文化記憶，從永貞宮媽祖出巡遶境，到家家戶戶迎頭香、庄頭陣頭匯聚，不只是信仰文化，更是頭份市特有的人情味與凝聚力。這幾年縣府在縣長鍾東錦帶領下，思考地方節慶不應只是「辦活動」，而是如何讓文化真正走進生活，也走進年輕世代的心裡，並透過創意融合，讓舊有文化在現代生活中重新醞釀底蘊。

「頭份四月八」系列活動將於5月22日登場，頭份市公所規畫了供桌大賽、演唱會、炒米粉比賽等節目，今天並舉辦啟動儀式，市長羅雪珠 及副縣長邱俐俐、客委會客發中心主任謝勝信等人廣邀各地民眾一同來感受頭份獨特的客家民俗文化及媽祖信仰的魅力。圖／頭份市公所提供

「頭份四月八」系列活動將於5月22日登場，頭份市公所規畫了供桌大賽、演唱會、炒米粉比賽等節目，今天並舉辦啟動儀式，市長羅雪珠 及副縣長邱俐俐、客委會客發中心主任謝勝信等人廣邀各地民眾一同來感受頭份獨特的客家民俗文化及媽祖信仰的魅力。圖／頭份市公所提供

今年頭份四月八以「頭份迎頭香、平安FUN城市」為題，結合頭香、米粉香與茶香意象，在上公園搭起燈樓及賞燈隧道，高掛500名學童創作的彩繪燈籠，在夜間綻放彩光，場景迷人。圖／頭份市公所提供