桃園環保局光靠吃飯3年減碳近1噸 竟歸功附近餐廳少

桃園市環保局前年搬到桃園區守法路舊司法園區，因周邊餐廳少，員工午餐多靠外送，使用餐盒容器數量驚人，因此推出「環保歡樂送」，自備環保餐盒給業者打便當，3年來省下2萬多個餐盒，減碳將近1噸。環保局表示，若以市面常見便當厚度計算，可以疊出2.5座101大樓。

環保局表示，局本部搬到舊司法園區就推「環保歡樂送」，初期準備一百多個不銹鋼便當，每天依員工點餐送到指定便當店或由便當店取走打菜，吃完的餐盒集中回收後，交由局裡的全自動洗碗機清洗烘乾，隔天繼續用。此模式已運作2年多，員工已經習觀，洗碗機原本每月花3千元向業者承租，現在已花10幾萬元買斷。

環保局說，由於員工訂購情況踴躍穩定，店家樂見節省餐盒容器成本，為求生意做得長久，也開始釋出自備環保餐盒的福利，有時是加量不加價，有時是提供小點心。可回收的餐飲容器做法已具體在民間實踐，樂天桃園棒球場的飲料杯就是最好例子，目前還在嘗試推廣到市府其他機關，希望共創靜零環境與循環經濟。