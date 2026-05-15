擎天崗「野戰」熱議！桃園鏡頭君曾演8點檔 新設公告直播中

擎天崗草原即時影像直播情侶「野戰」先熱議，桃園市議員陳治文今總質詢提到大溪、復興也有許多直播鏡頭，也會拍到民眾活動，建議桃市府引以為戒，審視設備位置與角度；市長張善政答詢時允諾盤點檢討，觀光旅遊局長陳靜芳事後回應已有相關規畫。

直播即時放送難防突發狀況，除了台北擎天崗情侶「野戰」，桃園觀光導覽網直播飛機起降也曾上演「8點檔」，雖然鏡頭拍攝飛機跑道，但收音錄到女子因情感問題與人談判的內容與哭泣聲，放送長達半小時，網路也瘋傳。後來，觀光旅遊局解釋收音是為了增加臨場感，已在現場增加告示，提醒民眾此處有直播。

陳治文表示，大溪、復興也有許多直播鏡頭，部分也會拍到民眾活動，若拍到類似擎天崗的事件，恐變觀光負面宣傳。此外，民眾不見得會希望自己的行蹤被人知道，鏡頭拍攝人臉若過於清晰可能也不妥。

陳靜芳表示，機場直播鏡頭已有標誌公告此處正在直播，經檢視，虎頭山公園的直播鏡頭拍到民眾活動，將增加公告，後續會再視公園整建調整位置。觀旅局現在有考慮生態觀察導向，也會考慮調整部分鏡頭。