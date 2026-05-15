白沙屯媽祖醫院下周二動土 邀賴總統親臨主祭

白沙屯拱天宮與童綜合醫院結緣13年，經多年籌備後，童綜合醫療社團法人宣布下周二舉辦「白沙屯媽祖醫院開工動土典禮」，不僅邀總統賴清德親臨與童綜合董事長童敏哲共同擔任主祭，一同主持動土儀式，當天白沙屯媽祖更將搭乘「粉紅超跑」從拱天宮起駕至現場，參與鑑壇觀禮為動工祈福，同時廣邀中央、地方及醫界近4百位代表共襄盛舉。

白沙屯拱天宮表示，童綜合醫院自2013年起年年投入香燈腳救護工作，是首家在進香期間提供24小時醫療支援的醫院，雙方結緣超過13年；體會到苗栗海線偏遠地區醫療資源不足的現況，共同決定在通霄白沙屯拱天宮附近擇地籌設醫院；主委洪文華說，雙方信任基礎深厚，從初期的進香醫療支援，延伸到共同籌設在地醫院，媽祖醫院下周正式動工後，預計兩年後完工。

童綜合董事長童敏哲指出，秉持父親童瑞欽的從醫初衷，感佩媽祖慈悲，並深切體會苗栗海線偏遠地區醫療資源不足，在苗栗縣長鍾東錦及拱天宮主委洪文華大力促成下，正式啟動醫院設置計畫，醫院名稱更是在擲筊請示媽祖後，正式命名為「童綜合醫療社團法人白沙屯媽祖醫院」。

童綜合醫院表示，白沙屯媽祖醫院基地位於通霄白沙屯拱天宮旁，基地面積約1200坪，規劃興建地上五層建築。未來將具備24小時急診室，並開設內科、外科、婦產科、小兒科、骨科、泌尿科、神經科、家醫科、耳鼻喉科及牙科等綜合性門診。院內將配置電腦斷層（CT）與核磁共振（MRI）等高階醫療設備，並設置43床急性病床，目標補足後龍、通霄、苑裡一帶的醫療缺口。

院方並表示，此案已由苗栗縣政府醫事審查委員會通過籌設許可，完工後不僅能實踐媽祖慈悲為懷精神，更將成為苗栗偏鄉民眾最堅實的健康後盾，讓海線居民能獲得即時且高品質的醫療服務。