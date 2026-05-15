爭取水利治理工程 苗縣獲水利署原則同意19案、總經費逾19億元

面對氣候變遷的挑戰，水患治理工程的強化越來越重要，立委陳超明辦公室今天透露一項好消息，苗縣府提報各項水利工程，向經濟部水利署提出計畫爭取補助，共19案獲原則同意，總經費達19億3628萬元，未來將有助提升苗栗防災治水韌性，讓民眾更能幸福安居。

陳超明辦公室指出，苗栗縣長鍾東錦上任以來相當重視防洪治災，透過下鄉座談，縣務會議上鄉鎮長的建言，經縣府全面盤點各鄉鎮水患治理、環境改善等需求，正式向經濟部水利署提出計畫爭取補助，並請立委陳超明與邱鎮軍委員協助爭取。

上個月，兩位委員特別向水利署林署長說明懇託，苗縣府提報內容有分洪道、截流溝、新建堤防、水環境改善等等，強化各鄉鎮防災量能。經過水利署初步審查，苗栗縣獲原則同意19案，總經費19億3628萬元，水利署先行核定補助設計費合計9313萬元，加上一件應急護岸工程（總經費1310萬元），讓縣府能馬上展開應急搶修及治理設計工作。

陳超明辦公室表示，這19案當中，海線地區獲原則同意有16案，包括竹南竹南鎮灰寮溝排水分洪治理工程、官義渡生態公園環境改善工程；通霄鎮福德橋上下游堤防延長工程、梅南大橋下游堤防工程、梅南大橋上游左岸堤防延長工程、隘頭護岸工程、崎下護岸工程、南和里南勢溪水環境改善計畫；苑裡鎮田中橋下游右岸堤防、苑裡濱海水環境暨藝文廊道營造計畫；西湖鄉頭湖一號堤防、湖東一號堤防；銅鑼鄉長通橋下游二號堤防、晶通堤防、東雙湖堤防、雙湖堤防。