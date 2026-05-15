傳產撤資潮 普利司通關廠裁員 勞團拉白布條抗議「隔離解僱」打壓勞工

輪胎大廠普利司通宣佈關掉新竹廠並裁員，勞團今赴縣府抗議普利司通「隔離解僱」惡例，並指出「傳產撤資潮」已不再是單一企業事件，政府不能任由傳產勞工淪為被政策性拋棄的對象。不過，今天普利斯通被解僱的員工皆未到場，勞團認為這資方打壓，讓勞工們噤聲。

勞動黨新竹縣議員羅美文、無黨縣議員何智達、勞動人權協會執行長王娟萍、富美家工會常務理事彭聖洲等多個勞團今赴新竹縣府抗議，批評普利司通突擊關廠後，縣府至今未提出具體補救措施，仍以一般勞資爭議消極處理、認定程序合法。勞團質疑，若縣府以「有通報就合法」看待，等同默許企業透過提前送件、突襲資遣架空工會、削弱集體協商權，甚至放任企業以分批處理等手法規避責任，恐成勞資惡例。

同時，中央與地方應立即建立傳產就業防衛機制，包括產業預警、關廠撤資實質審查、勞工就業安全基金及地方就業衝擊評估，不能等企業撤資、勞工失業後，才以「程序合法」回應。若政策只看高科技、忽視基層勞工，受衝擊的不只是工廠，更是地方社會的生計。

勞團要求新竹縣府公開普利司通案相關公文，包括「預警通報」查核資料及「解僱計畫書核定日期」，說明是否放任資方規避「大量解僱勞工保護法」60日通報與實質協商精神；並提出實質審查報告，釐清企業是否假借轉型剝削基層勞工，同時建立縣內傳統產業營運監測專案，強化產業預警，保障勞工工作權。

新竹縣政府勞工處長湯紹堂回應，針對台灣普利司通大量解僱案，從程序面來看符合法令規定，但如勞團與議員所質疑，公司以遊覽車分區安排勞工進行協商，確實在情理與社會觀感上不佳。縣府將把相關意見反映給勞動部，檢討現行大量解僱程序是否有調整空間，使制度更符合情、理、法要求，並真正保障勞工在協商過程中的自主性與權益。

湯紹堂表示，縣府將與竹北就業服務中心合作，協助受影響勞工就業媒合、職訓、失業給付及權益諮詢，並追蹤資方是否落實優退方案。此次受影響本國勞工約360人，據了解約99%已簽署同意書，少數勞工若有爭議，縣府也將協助勞資調解。他指出，公司關廠屬企業營運考量，現行法規並無特別限制，相關爭議仍須透過後續協商處理。

勞團質疑，若縣府以「有通報就合法」看待，等同默許企業透過提前送件、突襲資遣架空工會、削弱集體協商權，恐將形成勞資惡例。記者郭政芬／攝影

勞團今赴縣府抗議普利司通「隔離解僱」惡例，並指出「傳產撤資潮」已不再是單一企業事件，政府不能任由傳產勞工淪為被政策性拋棄的對象。記者郭政芬／攝影