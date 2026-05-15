快訊

保險套扔地上沒帶走…擎天崗野戰男羞澀認「是我沒錯」

被問會把晶片賣給華為嗎？黃仁勳愣住3秒回「好奇怪的問題」

知名影評人傳癌逝「周日安詳地離開」　他揭瞞病真相曝：不說自己多苦

聽新聞
0:00 / 0:00

大園警召開社區治安會議 傾聽民意打造宜居環境

桃園電子報／ 桃園電子報

444209 0
大園分局昨日晚間19時召開「115年社區治安會議」。圖：警方提供

桃園市大園警分局昨(14)日晚間19時召開「115年社區治安會議」，桃園市警局警政監王鉉仁代理局長到場指導，並廣邀轄內民意代表、里鄰長、廠商代表、協勤民力及轄區里民參與，傾聽地區民眾的聲音。開場前由在地大園區大園社區發展協會透過「祥和太鼓」精彩表演活絡會議氣氛，獲得滿堂喝采。大園分局也特別利用臉書粉絲團線上直播方式，讓未能親身到場的轄區民眾能夠共同參與，藉此拉近與民眾間的距離、共同凝聚治安共識，場面熱鬧盛大，與會民眾相當踴躍熱絡。

444207 0
大園分局也特別利用臉書粉絲團線上直播方式，讓未能親身到場的轄區民眾能夠共同參與。圖：警方提供

王鉉仁表示，桃警團隊對維護社會治安、交通及為民服務等工作持續努力，詐騙對民眾財產戕害甚深，手法層出不窮，甚至開始利用AI技術誘騙，民眾一定要小心。

大園分局長蘇茂智指出，鑒於近年詐欺案件頻傳，此次特別邀於會中介紹有關反詐騙的多種查證資源，包括165詐騙儀表板、165防騙網及警政APP等QRCODE供民眾下載，提升民眾警覺心，共同守護民眾財產安全。會議中亦針對近期輕型電動二輪車法規修訂部分加強宣導，並透過許多轄內車禍案件案例分析，藉此向駕駛人及行人應遵守「路權」觀念，共同落實交通安全，以營造友善城市環境。

蘇茂智進一步表示，為淨化轄區治安、防制街頭暴力、檢肅非法槍械、賭博犯罪及壓制特定行業不法行為，大園分局會持續運用組合警力加強查緝各類犯罪，以及執行擴大臨檢及封鎖式路檢勤務，以維繫大園及觀音地區治安平穩。然而，「警力有限、民力無窮」，召開社區治安會議，就是希望能讓更多民眾感受到警察團隊服務的熱忱，一同打造安心宜居生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大園警召開社區治安會議 傾聽民意打造宜居環境

桃園

延伸閱讀

新屋獨居翁連日未露面鄰居急報案 頭洲警緊急入屋查看化解驚魂

蘆竹警爆開假單圖利業者 桃檢再揪這1事4人遭起訴

剛搬來不熟路！8旬婦外出購物迷途 蘆竹警引導拼身分助返家

因應年底選舉 苗檢跨機關查賄防介選提前部署

相關新聞

外送需求大增 桃園設外送臨停區 避違停亂象

近年外送美食需求大增，各地熱門商圈或車站屢見外送員違停，甚至違規騎上人行道等，徒增用路風險。桃園、台中與竹市為此紛紛擴大實施收費停車格，高鐵桃園站旁還有全桃園首個外送機車專用臨停區，每小時收費廿元，避免違停、占用亂象。

診所疑藉假牙補助詐財 桃市府全面清查

桃園市政府補助六十五歲以上市民裝活動假牙，終身一次，費用上限四萬四千元。民代爆料，有合作診所低價高報，向患者收取超額材料費，不僅涉犯詐欺，也衝擊市民對市府的信任；市長張善政下令優先釐清該診所案件，同時允諾其他診所也會清查。

竹市香山綜合運動場風雨球場啟用 高虹安：未來可辦大型客家文化活動

新竹市香山綜合運動場自1997年啟用至今已近30年，因應設施老舊與地方使用需求提升，市府推動分期場域整體改造，逐步打造符合現代需求的多功能運動園區。其中，新建風雨球場工程於日前完工，今舉辦啟用典禮，市長高虹安說，工程除興建全新風雨籃球場外，也同步完成戶外機車停車空間、人行步道與周邊景觀改善，優化運動場入口動線，新增槌球專用練習場域，全面提升整體場館機能與使用便利性。

「那張照片裡的我們」以中壢事件為背景…八成客語發音 苗栗將辦特映場

苗栗縣政府為扶植客家電影及透過電影讓民眾接觸客語，5月30及31日將在頭份市尚順威秀影城舉辦「那張照片裡的我們」特映會共3場次，民眾可免費索取電影票兌換券，通過客語認證者可加碼領取，縣長鍾東錦邀大家共下來看這部以1977年中壢事件為主題及背景的客家電影，以實際行動支持鼓勵客家影視發展。

新竹市光復路併排違停多 市府推改善計畫

新竹市光復路是連接市區、國道一號與竹科園區的交通要道，長年車流量大，加上鄰近清大商圈，屢見併排違停，日前曾發生騎士遭進站公車、違停車輛夾擊倒地，險遭公車輾過的驚險事故。民代促以工程手段改善，市府回應，已研擬短中長計畫評估重新配置車道。

桃園訂指引防光電圾垃汙染環境 經發局坦言：無法可罰

桃園市政府管理光電開發，公布「桃園市太陽光電設施設置指引」，要求光電業者從設置到退場都要確保不會汙染環境，但指引無罰則，經濟發展局坦言業者不配合也無法可罰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。