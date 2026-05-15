大園分局昨日晚間19時召開「115年社區治安會議」。圖：警方提供

桃園市大園警分局昨(14)日晚間19時召開「115年社區治安會議」，桃園市警局警政監王鉉仁代理局長到場指導，並廣邀轄內民意代表、里鄰長、廠商代表、協勤民力及轄區里民參與，傾聽地區民眾的聲音。開場前由在地大園區大園社區發展協會透過「祥和太鼓」精彩表演活絡會議氣氛，獲得滿堂喝采。大園分局也特別利用臉書粉絲團線上直播方式，讓未能親身到場的轄區民眾能夠共同參與，藉此拉近與民眾間的距離、共同凝聚治安共識，場面熱鬧盛大，與會民眾相當踴躍熱絡。

大園分局也特別利用臉書粉絲團線上直播方式，讓未能親身到場的轄區民眾能夠共同參與。圖：警方提供

王鉉仁表示，桃警團隊對維護社會治安、交通及為民服務等工作持續努力，詐騙對民眾財產戕害甚深，手法層出不窮，甚至開始利用AI技術誘騙，民眾一定要小心。

大園分局長蘇茂智指出，鑒於近年詐欺案件頻傳，此次特別邀於會中介紹有關反詐騙的多種查證資源，包括165詐騙儀表板、165防騙網及警政APP等QRCODE供民眾下載，提升民眾警覺心，共同守護民眾財產安全。會議中亦針對近期輕型電動二輪車法規修訂部分加強宣導，並透過許多轄內車禍案件案例分析，藉此向駕駛人及行人應遵守「路權」觀念，共同落實交通安全，以營造友善城市環境。

蘇茂智進一步表示，為淨化轄區治安、防制街頭暴力、檢肅非法槍械、賭博犯罪及壓制特定行業不法行為，大園分局會持續運用組合警力加強查緝各類犯罪，以及執行擴大臨檢及封鎖式路檢勤務，以維繫大園及觀音地區治安平穩。然而，「警力有限、民力無窮」，召開社區治安會議，就是希望能讓更多民眾感受到警察團隊服務的熱忱，一同打造安心宜居生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大園警召開社區治安會議 傾聽民意打造宜居環境