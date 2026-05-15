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桃園訂指引防光電圾垃汙染環境 經發局坦言：無法可罰

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府管理光電開發，公布「桃園市太陽光電設施設置指引」，但指引無罰則，經發局坦言業者不配合也無法可罰。圖／桃園市經濟發展局提供
桃園市政府管理光電開發，公布「桃園市太陽光電設施設置指引」，但指引無罰則，經發局坦言業者不配合也無法可罰。圖／桃園市經濟發展局提供

桃園市政府管理光電開發，公布「桃園市太陽光電設施設置指引」，要求光電業者從設置到退場都要確保不會汙染環境，但指引無罰則，經濟發展局坦言業者不配合也無法可罰。

丹娜絲颱風重創南台灣，光電案場設備毀損，影響山林環境生態嚴重。經發局長張誠指出，中央法規大多只看發電量跟土地怎麼用，但對於環境影響、安全管理，甚至是最後設備老舊要拆掉時該怎麼處理，管理得還不夠細，「我們要確保每一個光電案場從『出生到退休』都有人管，這才是對桃園土地負責。」

張誠表示，指引有四個重點，業者在選址階段須建立自主檢核，與周邊居民實質溝通，營運時建議導入第三方專家進行設備健檢並建立民意聯繫管道。面對天災，要有緊急暫置計畫防止損壞光電板二次污染。退場時，設備須做好清運、貯存與回收，不准光電板變成無人處理的垃圾遺留桃園。

桃園市長張善政13日主持靜零會議公布指引，張誠強調指引具行政指導性，但經發局也坦言指引只是行政規定，建議性質居多，業者若不配合或不遵守，目前無法可罰。

經發局表示，中央已在積極修法，這份指引是扮演「制度補強」角色。副市長蘇俊賓指出，中央應同步檢討太陽光電模組回收費率、回收量能及預算銜接機制，避免未來回收處理成本成為地方財政負擔。

經發局補充，雖然無法規可罰，但市府會透過行政手段約束業者。假設業者不遵照指引建議執行，市府在審查階段惠要求業者補正相關資料，補正後再核發同意容許，「有行政干擾的概念，促使業者遵循本指引」。

丹娜絲颱風 太陽光電 桃園

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