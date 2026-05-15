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診所疑藉假牙補助詐財 桃市府全面清查

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導

桃園市政府補助六十五歲以上市民裝活動假牙，終身一次，費用上限四萬四千元。民代爆料，有合作診所低價高報，向患者收取超額材料費，不僅涉犯詐欺，也衝擊市民對市府的信任；市長張善政下令優先釐清該診所案件，同時允諾其他診所也會清查。

國民黨桃園市議員詹江村昨在議會總質詢指出，桃園補助長者裝假牙行之有年，許多長者也衝著市府福利政策去診所，但有診所在介紹時稱市府補助的假牙材質是樹脂，品質比較差，自費加碼二、三萬元換塑鋼比較耐用。不少民眾被診所說動，加錢換塑鋼材質，結果材料還是樹脂。

詹江村說，衛生局審查補助的委員去年已接獲檢舉並發現弊端，但市府仍與該診所保持合作，令人匪夷所思。民眾相信市府政策去做假牙，結果上當受騙，花錢沒得到相對品質，市府除了調查該診所，也該清查其他診所有無類似情況。

張善政答詢時表示「這個做法非常不好」，已涉誠信及詐欺疑慮，當場詢問衛生局案件調查進度，允諾優先處理此案，其他診所也會清查。

衛生局長賈蔚表示，以前診所申請假牙補助無須檢附材料項目，很難確保民眾所換假牙材料是否與申請單相符，衛生局去年四月改變作法，要求診所申請補助須檢附牙技師開的使用材料證明，當時也有發現該診所部分申請內容與使用內容不同，清查後有十五件異常，所方目前陳述是剛來的行政人員不熟業務，填寫資料時勾錯項目。

賈蔚表示，衛生局對診所的說法存疑，請教牙醫師工會實際作業流程後，認為內情不單純，後續送醫師懲戒委員會調查，調查結果預計下周出爐，若情節嚴重，懲戒委員會能建議衛福部廢止執照和醫師證書，涉及刑責也能移送司法單位調查。

假牙 詹江村 張善政

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