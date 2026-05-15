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新竹市光復路併排違停多 市府推改善計畫

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹報導
新竹市光復路不僅承載往返園區的龐大車流量，更因商圈密集的「併排違停」與「人行道機車格」配置不當，導致汽機車與行人陷入生存混戰。記者王駿杰／攝影
新竹市光復路不僅承載往返園區的龐大車流量，更因商圈密集的「併排違停」與「人行道機車格」配置不當，導致汽機車與行人陷入生存混戰。記者王駿杰／攝影

新竹市光復路是連接市區、國道一號與竹科園區的交通要道，長年車流量大，加上鄰近清大商圈，屢見併排違停，日前曾發生騎士遭進站公車、違停車輛夾擊倒地，險遭公車輾過的驚險事故。民代促以工程手段改善，市府回應，已研擬短中長計畫評估重新配置車道

新竹市警察局統計，新竹市光復路二段二○二四年共發生七十四件交通事故，其中Ａ２車禍四十件、Ａ３車禍卅四件；去年共發生五十二件車禍，Ａ２車禍十九件、Ａ３車禍卅三件。警方說，將不定時巡邏，加強取締該路段各違規行為，也呼籲民眾遵守交通規則。

市議員劉崇顯認為，過去市府試圖透過延長紅線、塗銷車格來緩解光復路交通問題，但在強大商業需求壓力下，往往落入「修補式」的無效循環。

「改善交通不能只靠紅單，要靠結構性的重劃。」劉崇顯說，清大校門一側的「綠門戶」計畫已建立成功範本，下階段應針對商圈側進行通盤檢討。

劉崇顯主張透過適當的「拓寬人行道」並設計「停車彎」，讓停車格退出人行道，從根本來避免機車的違規騎行，進而維持車流順暢改善違停問題。

竹市府交通處回應，光復路二段寬度約卅公尺，上午尖峰雙向共約五千三百輛小客車，但道路容量飽和，無條件再拓寬。短期已請顧問公司優先調查標誌、標線及號誌等改善措施，例如增設視覺化減速標線、增設輔一車道指示標誌等。

中長期部分調查光復路橫斷面寬度，蒐集該區域汽機停車需求及車流量，重新評估號誌連鎖計畫、增加左轉儲車空間及車道重新配置等改善方案，也包含規畫停車彎及公車停靠彎等，整體須兼顧行人安全、停車需求及車流紓解效率等面向，綜合評估車道重新配置可能性。

違停 車道 車禍

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