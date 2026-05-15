聽新聞
0:00 / 0:00

外送需求大增 桃園設外送臨停區 避違停亂象

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨江婉儀余采瀅／連線報導
桃園市交通局二○二四年在高鐵桃園站八號出口旁設置外送機車專用臨停區，基於使用者付費原則，每小時收費廿元，也減少一般機車占用情況。記者江婉儀／攝影
桃園市交通局二○二四年在高鐵桃園站八號出口旁設置外送機車專用臨停區，基於使用者付費原則，每小時收費廿元，也減少一般機車占用情況。記者江婉儀／攝影

近年外送美食需求大增，各地熱門商圈或車站屢見外送員違停，甚至違規騎上人行道等，徒增用路風險。桃園、台中與竹市為此紛紛擴大實施收費停車格，高鐵桃園站旁還有全桃園首個外送機車專用臨停區，每小時收費廿元，避免違停、占用亂象。

新竹市光復路附近的清大商圈一帶外送與短暫臨停需求大，一名外送員無奈表示，因為停車空間不足，接單送餐都只能在紅線旁併排，甚至在人行道上穿梭尋找取餐點。不少行走在人行道上的學生則埋怨，得隨時提防後方突然竄出的機車，人行道不再是安全的避風港。

鍾姓外送員說，外送平台派單機制若無法精準預控餐點完成時間，外送員就可能「乾等」易被檢舉違停，盼市府在餐飲密集區畫設三至五分鐘臨停車格，如午餐晚時段放寬臨停，以勸導為主。

竹市府交通處指出，市府為紓解機車停車需求高路段臨時停車需求，例如外送取餐、洽公等，在市區部分路段約一成車格實施機車格收費，民眾可視需求選擇停放。機車收費停車格皆為人工開單，如開單員遇駕駛在機車上皆會詢問是否停車，確認要停車，開單員才會主動開單。

桃園市交通局近年也因應外送停車、民眾洽公、臨時採購等臨停需求高區域，如火車站周邊、市府園區等地設置計時或計次收費的機車停車格，全桃園有近五千個收費機車格。

先前有外送員反映，到高鐵桃園站內餐飲店取餐，但周邊機車接送區不足，只能被迫違停甚至被開罰單。桃園市交通局二○二四年起在高鐵八號出口旁試辦外送機車專用臨停區，設置七席機車收費格，停車費率去年從每小時十元調升至廿元後，一般車輛占用狀況減少，以利外送員臨停。

台中市逢甲、一中商圈美食多，外送員取餐臨停不易，同樣常見在路邊違停，也影響用路安全。交通局指出，目前已透過路邊機車格及部分黃線路段，提供外送員短時停車、取餐即走使用，並以收費管理提高停車周轉率，後續將持續視商圈需求及道路條件，滾動檢討停車等配套措施。

人行道 外送員 台中 高鐵 外送

延伸閱讀

國中會考將登場 新北交通局開放14考場周邊紅線臨停

嘉義市7路口「停」改紅底白字事故減少 仍有駕駛「霧煞煞」

淡江大橋通車首日 機車道險象環生

南科帶動安定區公車班次不足 交通局增開橘3、小黃公車

相關新聞

外送需求大增 桃園設外送臨停區 避違停亂象

近年外送美食需求大增，各地熱門商圈或車站屢見外送員違停，甚至違規騎上人行道等，徒增用路風險。桃園、台中與竹市為此紛紛擴大實施收費停車格，高鐵桃園站旁還有全桃園首個外送機車專用臨停區，每小時收費廿元，避免違停、占用亂象。

新竹市光復路併排違停多 市府推改善計畫

新竹市光復路是連接市區、國道一號與竹科園區的交通要道，長年車流量大，加上鄰近清大商圈，屢見併排違停，日前曾發生騎士遭進站公車、違停車輛夾擊倒地，險遭公車輾過的驚險事故。民代促以工程手段改善，市府回應，已研擬短中長計畫評估重新配置車道。

診所疑藉假牙補助詐財 桃市府全面清查

桃園市政府補助六十五歲以上市民裝活動假牙，終身一次，費用上限四萬四千元。民代爆料，有合作診所低價高報，向患者收取超額材料費，不僅涉犯詐欺，也衝擊市民對市府的信任；市長張善政下令優先釐清該診所案件，同時允諾其他診所也會清查。

桃園拆除農地違建傳弊案 民代爆廠商經理攬私活護航「先拆再挪回」

桃園市政府拆除農地違建長年招標委外處理，議員詹江村今爆料得標廠商經理私下向違建戶索要150萬元護航，但市府拆違建業務至今仍由該公司處理，批市府冷處理；都發局表示，初步了解是經理個人行為，全案已移檢調偵辦。

詹江村爆料桃園65歲長者假牙補助藏弊端 張善政下令徹查

桃園市政府補助65歲以上市民裝活動假牙，終身一次，費用上限4萬4千元。民代今爆有合作診所低價高報，向患者收取超額材料費，此舉不僅涉及詐欺，也衝擊市民對市府的信任；衛生局長賈蔚表示，醫懲會正在調查，結果下周出爐。

桃園龍潭區龍泉茶評鑑出爐 尚好茗茶睽違20年奪特等

桃園市龍潭區115年「優質龍泉茶評鑑賽」登場，今年參加點數共計178點，經農業部茶及飲料作物改良場專業評審歷經2天品評，項目包含外觀、水色、香氣和滋味，依茶樣實際狀況評分，今日於龍潭區農會揭曉成績，由「尚好茗茶」脫穎而出，勇奪特等獎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。