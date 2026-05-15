外送需求大增 桃園設外送臨停區 避違停亂象

近年外送美食需求大增，各地熱門商圈或車站屢見外送員違停，甚至違規騎上人行道等，徒增用路風險。桃園、台中與竹市為此紛紛擴大實施收費停車格，高鐵桃園站旁還有全桃園首個外送機車專用臨停區，每小時收費廿元，避免違停、占用亂象。

新竹市光復路附近的清大商圈一帶外送與短暫臨停需求大，一名外送員無奈表示，因為停車空間不足，接單送餐都只能在紅線旁併排，甚至在人行道上穿梭尋找取餐點。不少行走在人行道上的學生則埋怨，得隨時提防後方突然竄出的機車，人行道不再是安全的避風港。

鍾姓外送員說，外送平台派單機制若無法精準預控餐點完成時間，外送員就可能「乾等」易被檢舉違停，盼市府在餐飲密集區畫設三至五分鐘臨停車格，如午餐晚時段放寬臨停，以勸導為主。

竹市府交通處指出，市府為紓解機車停車需求高路段臨時停車需求，例如外送取餐、洽公等，在市區部分路段約一成車格實施機車格收費，民眾可視需求選擇停放。機車收費停車格皆為人工開單，如開單員遇駕駛在機車上皆會詢問是否停車，確認要停車，開單員才會主動開單。

桃園市交通局近年也因應外送停車、民眾洽公、臨時採購等臨停需求高區域，如火車站周邊、市府園區等地設置計時或計次收費的機車停車格，全桃園有近五千個收費機車格。

先前有外送員反映，到高鐵桃園站內餐飲店取餐，但周邊機車接送區不足，只能被迫違停甚至被開罰單。桃園市交通局二○二四年起在高鐵八號出口旁試辦外送機車專用臨停區，設置七席機車收費格，停車費率去年從每小時十元調升至廿元後，一般車輛占用狀況減少，以利外送員臨停。

台中市逢甲、一中商圈美食多，外送員取餐臨停不易，同樣常見在路邊違停，也影響用路安全。交通局指出，目前已透過路邊機車格及部分黃線路段，提供外送員短時停車、取餐即走使用，並以收費管理提高停車周轉率，後續將持續視商圈需求及道路條件，滾動檢討停車等配套措施。