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因應年底選舉 苗檢跨機關查賄防介選提前部署

中央社／ 苗栗縣14日電

苗栗地檢署今天表示，因應年底地方公職選舉，提前進行各選區選情分析及舉辦選舉查察教育訓練，全力嚴查賄選及暴力、選舉賭盤、假訊息干擾及境外勢力介選等妨害選舉情事。

苗栗地檢署透過新聞稿指出，主任檢察官劉偉誠、白惠淑自4月至今陸續完成苗栗縣警察局所屬各分局選情分析會議，邀集檢察官、檢察事務官與分局偵查隊等偵辦人員，共同就期前查察布雷、高風險對象掌握、跨機關合作進行討論，並重點提示選舉查察策略，提早匯聚共識，作為偵辦妨害選舉案件之期前整備。

苗檢表示，2名主任檢察官與檢察官楊岳都協助各分局進行妨害選舉案件查察技巧教育訓練，以介紹妨害選舉不法態樣，並解析各類妨害選舉犯行之構成要件、司法實務見解等，有助精準掌握偵辦方向及蒐證重點。

苗栗地檢署說，針對年底公職人員選舉，法務部已頒訂選舉查察工作綱領，將持續推展查察作為，嚴查賄選及暴力、斬斷選舉賭盤、防堵假訊息干擾及阻斷境外勢力介選，同時呼籲民眾如發現可疑情資，可打檢舉專線電話0800-024099，共同守護乾淨選風。

苗栗 檢察官 賄選

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