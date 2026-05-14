桃園拆除農地違建傳弊案 民代爆廠商經理攬私活護航「先拆再挪回」

桃園市政府拆除農地違建長年招標委外處理，議員詹江村今爆料得標廠商經理私下向違建戶索要150萬元護航，但市府拆違建業務至今仍由該公司處理，批市府冷處理；都發局表示，初步了解是經理個人行為，全案已移檢調偵辦。

詹江村在議會質詢指出，建管處農地違建拆除標案長期由同一廠商得標，幾乎壟斷市場，近來傳該公司經理私下與違建戶接觸，稱官方拆除違建需264萬元，交由其私下處理只要150萬元，甚至稱之後能挪回，不會再被拆。該經理已收15萬元前金，市府應清查其他農地違建有無類似情況，檢討廠商未來承接標案資格。

業者更指導民眾「先拆、再挪回」，規避建管處結案，聲稱如此可保「永久不拆」，甚至已成功收取15萬前金。都發局長江南志回應，此案已由政風處移送法辦，並要求廠商撤換兩名涉案經理，未來若調查屬實，該廠商的惡行將列入未來招標評選的重點，不排除停權處分。

市長張善政表示，拆除違建標案若需要評選，未來評選委員不會再選這家公司；都發局長江南志則說，初步調查是經理個人行為，業者已撤換連同涉案經理在內2名標案項目經理，案件也進到政風室調查。

都發局下午表示，全案已移請檢調偵辦，靜待司法調查，至於得標廠商後續是否具備繼續執行業務資格，須進一步檢視契約內容確定，也呼籲民眾勿信「交錢換取不被拆除」傳言，市府對違規行為絕不寬貸。