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桃園拆除農地違建傳弊案 民代爆廠商經理攬私活護航「先拆再挪回」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議員詹江村今爆料市府委外拆除違建廠商經理私下向違建戶索要150萬元護航，都發局表示該案已移請檢調偵辦。圖／桃園市政府提供
桃園市議員詹江村今爆料市府委外拆除違建廠商經理私下向違建戶索要150萬元護航，都發局表示該案已移請檢調偵辦。圖／桃園市政府提供

桃園市政府拆除農地違建長年招標委外處理，議員詹江村今爆料得標廠商經理私下向違建戶索要150萬元護航，但市府拆違建業務至今仍由該公司處理，批市府冷處理；都發局表示，初步了解是經理個人行為，全案已移檢調偵辦。

詹江村在議會質詢指出，建管處農地違建拆除標案長期由同一廠商得標，幾乎壟斷市場，近來傳該公司經理私下與違建戶接觸，稱官方拆除違建需264萬元，交由其私下處理只要150萬元，甚至稱之後能挪回，不會再被拆。該經理已收15萬元前金，市府應清查其他農地違建有無類似情況，檢討廠商未來承接標案資格。

業者更指導民眾「先拆、再挪回」，規避建管處結案，聲稱如此可保「永久不拆」，甚至已成功收取15萬前金。都發局長江南志回應，此案已由政風處移送法辦，並要求廠商撤換兩名涉案經理，未來若調查屬實，該廠商的惡行將列入未來招標評選的重點，不排除停權處分。

市長張善政表示，拆除違建標案若需要評選，未來評選委員不會再選這家公司；都發局長江南志則說，初步調查是經理個人行為，業者已撤換連同涉案經理在內2名標案項目經理，案件也進到政風室調查。

都發局下午表示，全案已移請檢調偵辦，靜待司法調查，至於得標廠商後續是否具備繼續執行業務資格，須進一步檢視契約內容確定，也呼籲民眾勿信「交錢換取不被拆除」傳言，市府對違規行為絕不寬貸。

詹江村 農地 違建

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