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桃園龍潭區龍泉茶評鑑出爐 尚好茗茶睽違20年奪特等

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市龍潭區115年「優質龍泉茶評鑑賽」今登場。圖／桃園市農業局提供
桃園市龍潭區115年「優質龍泉茶評鑑賽」今登場。圖／桃園市農業局提供

桃園市龍潭區115年「優質龍泉茶評鑑賽」登場，今年參加點數共計178點，經農業部茶及飲料作物改良場專業評審歷經2天品評，項目包含外觀、水色、香氣和滋味，依茶樣實際狀況評分，今日於龍潭區農會揭曉成績，由「尚好茗茶」脫穎而出，勇奪特等獎。

農業局長陳冠義表示，龍泉茶評鑑從民國72年舉辦至今、歷史悠久，今年共有178點參賽，每點20台斤茶葉。農業局持續透過茶葉分級包裝及品牌行銷提升桃園市茶產業知名度，挹注經費補助龍潭區農會辦理優質龍泉茶評鑑賽，亦透過包種茶、桃映紅茶、東方美人茶等各項茶葉評比，藉以推廣桃園好茶，增加茶農收入，打響桃園茶葉品牌。

特等獎得主「尚好茗茶」廖俊融表示，睽違20年再次拿下特等獎非常開心，同時也是最佳肯定；今年春茶期間氣溫及降雨不穩定，影響茶菁採收及品質穩定性，特別仰賴栽培管理、採摘時機掌握及製茶工序上的高度專業，全台茶區目前僅剩桃園龍潭茶區至今仍保有桶球型包種茶，擁有傳統技術與風味，獨具特色。

陳冠義表示，桃園市茶產業種植面積近年持續維持在530公頃以上，其中龍潭區種植面積約400公頃，是桃園市最大茶產區，茶區位在海拔300至400公尺間，全年高溫多雨，且大部分土質為酸性的台地磚紅土，相當適合栽種茶樹，所製成的龍泉茶帶有花香及果香，香氣怡人、口感清爽甘醇，也因此曾獲選為全國十大經典好茶。

農業局表示，115年「優質龍泉茶評鑑賽」得獎名單為：特等獎-尚好茗茶、頭等獎-尚好茗茶、黃謙隆、鍾鳳情、古鳳蓮、古縉錡等5名；另頒金牌獎18名、銀牌獎41名，以及優質獎71名。

桃園市龍潭區115年「優質龍泉茶評鑑賽」由「尚好茗茶」脫穎而出，勇奪特等獎。圖／桃園市農業局提供
桃園市龍潭區115年「優質龍泉茶評鑑賽」由「尚好茗茶」脫穎而出，勇奪特等獎。圖／桃園市農業局提供

桃園市龍潭區115年「優質龍泉茶評鑑賽」今登場。圖／桃園市農業局提供
桃園市龍潭區115年「優質龍泉茶評鑑賽」今登場。圖／桃園市農業局提供

桃園 茶葉 農業部

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