快訊

考績法修法改三等次！優秀獎金1.3個月、良好1個月 3年2次未達良好免職

直播／川習會美中過招 解讀雙方博弈策略

習近平說的「修昔底德陷阱」是什麼？讓這詞爆紅的哈佛教授大談台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

「那張照片裡的我們」以中壢事件為背景 八成客語發音 苗栗將辦特映場

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府上午舉辦「那張照片裡的我們」苗栗特映場記者會。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午舉辦「那張照片裡的我們」苗栗特映場記者會。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府為扶植客家電影及透過電影讓民眾接觸客語，5月30及31日將在頭份市尚順威秀影城舉辦「那張照片裡的我們」特映會共3場次，民眾可免費索取電影票兌換券，通過客語認證者可加碼領取，縣長鍾東錦邀大家共下來看這部以1977年中壢事件為主題及背景的客家電影，以實際行動支持鼓勵客家影視發展。

苗栗縣文化觀光局指出，「那張照片裡的我們」由電視劇「茶金」的金獎團隊瀚草文創與客家公共傳播基金會出品，是部集華語、客語、韓語及英語的電影，並融入客家題材與時代記憶的影像創作，許多重要橋段都在苗栗取景，且電影高達八成以客語發音呈現，細膩重現1977年動盪年代下浪漫老派的台式情懷。

電影邀請演過韓版「那些年，我們一起追的女孩 」、「Sweet Home 2、3」的韓星振永跨海合作，搭檔以「誰是被害者2」勇奪金鐘的新生代女演員神李沐、還有演出過「天橋上的魔術師」的小生宋柏緯作為電影的3名主角，這部片子由苗栗子弟湯昇榮與新竹子弟鄭乃方2人合作導演，融合「台式浪漫」與「韓系唯美」，展現推動影視產業接軌國際、深化客語文化影響力的決心。

縣府上午舉辦「那張照片裡的我們」苗栗特映場記者會，邀湯昇榮及鄭乃方分享拍攝過程，湯昇榮是私立建臺高中校友，建臺校長黃國峰及校友、親友團多人連袂到場力挺。鄭乃方是新竹人，高中就讀竹女美術班，他表示對苗栗很熟悉，因很多同學都是從苗栗到新竹讀書，因此在苗栗有許多朋友，此片有很多重要場景都在苗栗拍攝，且以客語發言、客家文化來銜接1977年的「大歷史」事件，讓他覺得很榮幸。

文觀局長林彥甫表示，3場放映活動在5月30日分別為下午場及晚上場、31日為下午場。索票時間為5月23日下午2時30分至4時30分，分別在在文觀局、苗北藝文中心同步開放索取電影兌換券，12歲以上民眾每人限領2張（因影片為輔12級，未滿12歲無法觀賞），通過客語認證者可加碼領取，每張證書可多領1張，最多持2張證書加領2張票合計4張，票券數量有限，索完為止。領到電影兌換券的民眾觀影當天現場必須再換取電影票及劃位，因影城作業關係，各場次詳細開演時間將以E-MAIL文字訊息通知領票者，並於電影官方社群、貓裏藝文及苗栗玩透透臉書公告。

苗栗縣政府上午舉辦「那張照片裡的我們」苗栗特映場記者會，邀導演湯昇榮（右）及鄭乃方（左 ）分享拍攝過程。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午舉辦「那張照片裡的我們」苗栗特映場記者會，邀導演湯昇榮（右）及鄭乃方（左 ）分享拍攝過程。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府上午舉辦「那張照片裡的我們」苗栗特映場記者會，縣長鍾東錦邀大家共下來看這部以1977年中壢事件為主題及背景的客家電影，以實際行動支持鼓勵客家影視發展。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午舉辦「那張照片裡的我們」苗栗特映場記者會，縣長鍾東錦邀大家共下來看這部以1977年中壢事件為主題及背景的客家電影，以實際行動支持鼓勵客家影視發展。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府上午舉辦「那張照片裡的我們」苗栗特映場記者會，邀導演湯昇榮及鄭乃方分享拍攝過程，湯昇榮是私立建臺高中校友，建臺校長黃國峰及校友、親友團多人連袂到場力挺。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午舉辦「那張照片裡的我們」苗栗特映場記者會，邀導演湯昇榮及鄭乃方分享拍攝過程，湯昇榮是私立建臺高中校友，建臺校長黃國峰及校友、親友團多人連袂到場力挺。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府上午舉辦「那張照片裡的我們」苗栗特映場記者會，邀導演湯昇榮（右）及鄭乃方（左 ）分享拍攝過程。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午舉辦「那張照片裡的我們」苗栗特映場記者會，邀導演湯昇榮（右）及鄭乃方（左 ）分享拍攝過程。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府為扶植客家電影及透過電影讓民眾接觸客語，5月30及31日將在頭份市尚順威秀影城舉辦「那張照片裡的我們」特映會共3場次，文觀局長林彥甫說明索票方式。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府為扶植客家電影及透過電影讓民眾接觸客語，5月30及31日將在頭份市尚順威秀影城舉辦「那張照片裡的我們」特映會共3場次，文觀局長林彥甫說明索票方式。記者胡蓬生／攝影

苗栗 鍾東錦 客語

延伸閱讀

「人家有的我們也要」苗栗縣長宣布爭取設地方特考考場、實驗高中

巴黎特映大濛加座談 法國觀眾認識台灣歷史艱難一面

苗栗高中85周年校慶 「山城籃球故事巡展」憶榮光

回味 1996 年吳念真執導電影《太平・天國》 江淑娜飆罵外國人著迷的臺式粗口

相關新聞

「那張照片裡的我們」以中壢事件為背景 八成客語發音 苗栗將辦特映場

苗栗縣政府為扶植客家電影及透過電影讓民眾接觸客語，5月30及31日將在頭份市尚順威秀影城舉辦「那張照片裡的我們」特映會共3場次，民眾可免費索取電影票兌換券，通過客語認證者可加碼領取，縣長鍾東錦邀大家共下來看這部以1977年中壢事件為主題及背景的客家電影，以實際行動支持鼓勵客家影視發展。

竹市香山綜合運動場風雨球場啟用 高虹安：未來可辦大型客家文化活動

新竹市香山綜合運動場自1997年啟用至今已近30年，因應設施老舊與地方使用需求提升，市府推動分期場域整體改造，逐步打造符合現代需求的多功能運動園區。其中，新建風雨球場工程於日前完工，今舉辦啟用典禮，市長高虹安說，工程除興建全新風雨籃球場外，也同步完成戶外機車停車空間、人行步道與周邊景觀改善，優化運動場入口動線，新增槌球專用練習場域，全面提升整體場館機能與使用便利性。

桃園環保葬需求提升 市府今年起加開海葬場次因應

現代人殯葬觀念轉變，桃園市民政局統計，去年全市已有將近1700位民眾選擇環保葬，依死亡人口比例計算，超過1成市民以環保葬完成人生最後一哩路。為回應日益增加的需求，民政局表示，自今年起將聯合海葬由每年1場增為上、下半年各1場，讓家屬能更彈性安排告別時程，也縮短骨灰暫厝等待時間。

新竹尖石五月桃迎產季　鄉公所辦晚會助行銷

新竹縣尖石鄉公所今天表示，鄉內五月桃正值產季，約有16公頃種植面積盛產，預估總產量可達20公噸以上，為助農民行銷，將舉辦...

竹市府導入AI智慧協審系統 不動產登記邁入數位新時代

新竹市政府率全國之先，將自主訓練的視覺語言模型(VLM)與物件偵測模型(YOLO)雙AI引擎結合電腦視覺影像比對技術，正式導入不動產登記審查輔助作業。市府說，透過科技創新應用，不僅提升行政效率、強化防詐與偽冒辨識能力，也有效舒緩基層公務人力不足壓力。

竹市推多元客語學習課程 通過初級認證最高可領2000元

新竹市客家人口比例約占全市三分之一，其中東區及香山區是客家文化重點發展區，為鼓勵市民親近客家文化，新竹市府持續推動115年度「客語能力認證獎勵計畫」，凡設籍新竹市並通過今年由客家委員會辦理的客語能力認證，即可申請基礎級500元、初級2000元獎勵金，鼓勵市民投入客語學習行列。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。