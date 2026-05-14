「那張照片裡的我們」以中壢事件為背景 八成客語發音 苗栗將辦特映場

苗栗縣政府為扶植客家電影及透過電影讓民眾接觸客語，5月30及31日將在頭份市尚順威秀影城舉辦「那張照片裡的我們」特映會共3場次，民眾可免費索取電影票兌換券，通過客語認證者可加碼領取，縣長鍾東錦邀大家共下來看這部以1977年中壢事件為主題及背景的客家電影，以實際行動支持鼓勵客家影視發展。

苗栗縣文化觀光局指出，「那張照片裡的我們」由電視劇「茶金」的金獎團隊瀚草文創與客家公共傳播基金會出品，是部集華語、客語、韓語及英語的電影，並融入客家題材與時代記憶的影像創作，許多重要橋段都在苗栗取景，且電影高達八成以客語發音呈現，細膩重現1977年動盪年代下浪漫老派的台式情懷。

電影邀請演過韓版「那些年，我們一起追的女孩 」、「Sweet Home 2、3」的韓星振永跨海合作，搭檔以「誰是被害者2」勇奪金鐘的新生代女演員神李沐、還有演出過「天橋上的魔術師」的小生宋柏緯作為電影的3名主角，這部片子由苗栗子弟湯昇榮與新竹子弟鄭乃方2人合作導演，融合「台式浪漫」與「韓系唯美」，展現推動影視產業接軌國際、深化客語文化影響力的決心。

縣府上午舉辦「那張照片裡的我們」苗栗特映場記者會，邀湯昇榮及鄭乃方分享拍攝過程，湯昇榮是私立建臺高中校友，建臺校長黃國峰及校友、親友團多人連袂到場力挺。鄭乃方是新竹人，高中就讀竹女美術班，他表示對苗栗很熟悉，因很多同學都是從苗栗到新竹讀書，因此在苗栗有許多朋友，此片有很多重要場景都在苗栗拍攝，且以客語發言、客家文化來銜接1977年的「大歷史」事件，讓他覺得很榮幸。

文觀局長林彥甫表示，3場放映活動在5月30日分別為下午場及晚上場、31日為下午場。索票時間為5月23日下午2時30分至4時30分，分別在在文觀局、苗北藝文中心同步開放索取電影兌換券，12歲以上民眾每人限領2張（因影片為輔12級，未滿12歲無法觀賞），通過客語認證者可加碼領取，每張證書可多領1張，最多持2張證書加領2張票合計4張，票券數量有限，索完為止。領到電影兌換券的民眾觀影當天現場必須再換取電影票及劃位，因影城作業關係，各場次詳細開演時間將以E-MAIL文字訊息通知領票者，並於電影官方社群、貓裏藝文及苗栗玩透透臉書公告。

苗栗縣政府上午舉辦「那張照片裡的我們」苗栗特映場記者會，邀導演湯昇榮（右）及鄭乃方（左 ）分享拍攝過程。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府上午舉辦「那張照片裡的我們」苗栗特映場記者會，縣長鍾東錦邀大家共下來看這部以1977年中壢事件為主題及背景的客家電影，以實際行動支持鼓勵客家影視發展。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府上午舉辦「那張照片裡的我們」苗栗特映場記者會，邀導演湯昇榮及鄭乃方分享拍攝過程，湯昇榮是私立建臺高中校友，建臺校長黃國峰及校友、親友團多人連袂到場力挺。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府上午舉辦「那張照片裡的我們」苗栗特映場記者會，邀導演湯昇榮（右）及鄭乃方（左 ）分享拍攝過程。記者胡蓬生／攝影