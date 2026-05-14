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竹市香山綜合運動場風雨球場啟用 高虹安：未來可辦大型客家文化活動

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長高虹安（左4）參加啟用儀式，宣告香山綜合運動場風雨球場開放啟用。圖／新竹市府提供
新竹市長高虹安（左4）參加啟用儀式，宣告香山綜合運動場風雨球場開放啟用。圖／新竹市府提供

新竹市香山綜合運動場自1997年啟用至今已近30年，因應設施老舊與地方使用需求提升，市府推動分期場域整體改造，逐步打造符合現代需求的多功能運動園區。其中，新建風雨球場工程於日前完工，今舉辦啟用典禮，市長高虹安說，工程除興建全新風雨籃球場外，也同步完成戶外機車停車空間、人行步道與周邊景觀改善，優化運動場入口動線，新增槌球專用練習場域，全面提升整體場館機能與使用便利性。

高虹安說，市府持續盤點地方需求，積極推動香山綜合運動場整體升級工程。此次一期工程總經費逾1億1300萬元，其中獲客家委員會補助超過6400萬元，其餘由市府自籌支應，展現中央與地方攜手推動客庄建設與全民運動發展的成果。

高虹安說說明，新竹市香山綜合運動場操場部分已於今年春節前完成整建啟用，並與風雨球場相互串聯，成為香山居民及客庄鄉親重要的運動、交流與聚會場域。此外，球場後方看台工程目前已開工，未來完工後，整體場域將可作為大型客家文化活動的重要據點，進一步帶動地方發展與客庄文化傳承。

教育處指出，此次新建的風雨球場採鋼筋混凝土與鋼構屋頂設計，並結合格柵通風、耐用鋪面及完善排水系統，可有效因應新竹多風多雨氣候，提升場地使用率與舒適度。場域亦建置機電、監視、避雷及給水等系統，兼顧安全管理與使用便利，提供市民全天候運動空間。此外，市府也同步進行周邊景觀與入口空間優化，透過開放式動線、綠化植栽與友善步行環境設計，營造兼具活力與休憩功能的運動場域，讓市民在運動之餘，也能享受舒適宜人的公共空間。

教育處表示，香山綜合運動場同時肩負客庄文化與地方創生的重要角色，基地位於城市與丘陵交界，鄰近三姓公溪沿線客家聚落，不僅是香山居民重要的生活場域，也是串聯地方文化、生態與休閒的重要節點。

客家委員會副主任委員廖育珮表示，此次風雨球場工程獲客委會補助逾6400萬元，為「客家委員會客庄創生環境營造計畫」中補助金額相當高的案件。客委會支持風雨球場建設，不僅著眼於體育設施完善，更期盼打造兼具交流與文化傳承功能的公共空間，讓居民如同傳統客庄聚落般，能在場域中自然聊天互動、使用客語，進一步凝聚社區情感。

今啟用典禮，由高虹安與廖育珮、「籃球博士」鄭志龍、洋基工程籃球隊啦啦隊及多位新竹市議會市議員、里長共同出席，宣布香山綜合運動場風雨球場啟用。

新竹市香山綜合運動場新建風雨球場工程於日前完工，今舉辦啟用典禮。圖／新竹市府提供
新竹市香山綜合運動場新建風雨球場工程於日前完工，今舉辦啟用典禮。圖／新竹市府提供

新竹市香山綜合運動場新建風雨球場工程於日前完工，今舉辦啟用典禮。圖／新竹市府提供
新竹市香山綜合運動場新建風雨球場工程於日前完工，今舉辦啟用典禮。圖／新竹市府提供

新竹 高虹安 運動 客家

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