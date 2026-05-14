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桃園環保葬需求提升 市府今年起加開海葬場次因應

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市民政局統計，去年全市已有將近1700位民眾選擇環保葬，自今年起市府也將聯合海葬由每年1場增為上、下半年各1場，讓家屬能更彈性安排告別時程。圖／桃園市民政局提供
桃園市民政局統計，去年全市已有將近1700位民眾選擇環保葬，自今年起市府也將聯合海葬由每年1場增為上、下半年各1場，讓家屬能更彈性安排告別時程。圖／桃園市民政局提供

現代人殯葬觀念轉變，桃園市民政局統計，去年全市已有將近1700位民眾選擇環保葬，依死亡人口比例計算，超過1成市民以環保葬完成人生最後一哩路。為回應日益增加的需求，民政局表示，自今年起將聯合海葬由每年1場增為上、下半年各1場，讓家屬能更彈性安排告別時程，也縮短骨灰暫厝等待時間。

民政局表示，環保葬不只是殯葬方式的選擇，更是一種尊重生命、友善土地的行動，體現生命回歸自然、循環不息的精神。隨著觀念逐漸轉變，越來越多民眾選擇以簡約、永續且具尊嚴的方式告別。

民政局指出，聯合海葬是桃園市與台北市、新北市合作辦理的環保葬項目，推動至今邁入第19年，累計協助488位先行者回歸大海。桃園市今年第1場次聯合海葬於昨日舉行，共為34位先行者完成儀式，由民政局副局長賴嘉美代表市府向家屬致意，會後家屬一行前往竹圍漁港登船，於離岸約6公里海域進行拋撒。

民政局表示，聯合海葬不收取任何費用，由市府統籌追思會流程、船舶作業及海上拋撒儀式，並以安全、合法及具尊嚴為原則辦理。儀式當日家屬可隨船出海，於指定海域拋撒親人骨灰，並以獻花、祝禱等方式表達追思。

民政局指出，市府未來將持續精進環保葬服務，今年增加下半年場次，提供市民更多元、溫暖且具尊嚴的告別選項。有相關需求或想了解報名資訊的民眾，可洽桃園市民政局網站查詢。

桃園市民政局統計，去年全市已有將近1700位民眾選擇環保葬，自今年起市府也將聯合海葬由每年1場增為上、下半年各1場，讓家屬能更彈性安排告別時程。圖／桃園市民政局提供
桃園市民政局統計，去年全市已有將近1700位民眾選擇環保葬，自今年起市府也將聯合海葬由每年1場增為上、下半年各1場，讓家屬能更彈性安排告別時程。圖／桃園市民政局提供

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