竹市府導入AI智慧協審系統 不動產登記邁入數位新時代

新竹市政府率全國之先，將自主訓練的視覺語言模型(VLM)與物件偵測模型(YOLO)雙AI引擎結合電腦視覺影像比對技術，正式導入不動產登記審查輔助作業。市府說，透過科技創新應用，不僅提升行政效率、強化防詐與偽冒辨識能力，也有效舒緩基層公務人力不足壓力。

地政處指出，目前系統先以買賣登記案件為適用範圍，去年12月底完成驗收後，迄今已歷時5個月、累計測試逾200件案件，經多次調校與版本優化後，整體辨識正確率可達85%，印鑑章相似度判斷精準度更超過90%。實測結果顯示，可有效節省每件案件約15至30分鐘審查時間，初步驗證AI協助地政審查的可行性與實際效益。

地政處表示，土地登記案件以紙本送件為主，審查過程高度仰賴人工逐項核對。竹市因竹科帶動房地市場剛性需求，不動產移轉申請常年居全國各地政事務所之冠，去年登記筆棟數達16.4萬筆棟，為全國平均的2.2倍，第一線同仁長期承受龐大業務壓力。

為因應「人力精簡、業務增加」的實務困境，市府去年9月啟動土地登記AI協審系統建置計畫，透過數位轉型導入AI技術，協助處理大量重複性文書核對作業，讓審查人員得以專注於專業判斷與疑義釐清。

地政處說明，該系統於去年12月完成開發，以土地登記審核業務為核心，案件受理後可透過掃描匯入系統，利用自主訓練的視覺語言模型(VLM)自動擷取權利人、登記標的等重要欄位資訊，進行跨文件資料比對，同時搭配AI影像辨識技術，高精準輔助判讀印鑑章，並介接地籍系統自動產製案件審查清單，供承辦人員批註審查意見。

地政處表示，115年度將持續擴大系統適用範圍，納入抵押權設定及金融機構抵押權塗銷案件，並規畫進一步介接戶役政及財政部稅務系統，逐步完成土地登記審查全流程數位化。

地政處說，後續也將持續蒐集各界意見，滾動式精進系統功能，朝向更智慧、更穩定、更值得市民信賴的地政服務邁進。

市長高虹安表示，面對基層公務人力離職率提高及高普考報名人數大幅下滑，導致人員出缺無法補實的挑戰，市府創新引進 AI 技術輔助，讓原本繁重且高度仰賴人力的地政審查工作能透過科技輔助，不僅提升行政效率，更能確保市民不動產權益的安全。