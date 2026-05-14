快訊

想吃鼎泰豐卻撲空！全台昨停業原因曝光 網一面倒狂讚：太猛了

川習會登場…川普：榮幸與習近平做朋友 美中關係將前所未有好

新北新莊大樓工地鷹架倒塌！ 35歲男17樓高度墜落送醫不治

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市府導入AI智慧協審系統 不動產登記邁入數位新時代

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
竹市府將自主訓練的視覺語言模型(VLM)與物件偵測模型(YOLO)雙AI引擎結合電腦視覺影像比對技術，正式導入不動產登記審查輔助作業。圖／新竹市府提供
竹市府將自主訓練的視覺語言模型(VLM)與物件偵測模型(YOLO)雙AI引擎結合電腦視覺影像比對技術，正式導入不動產登記審查輔助作業。圖／新竹市府提供

新竹市政府率全國之先，將自主訓練的視覺語言模型(VLM)與物件偵測模型(YOLO)雙AI引擎結合電腦視覺影像比對技術，正式導入不動產登記審查輔助作業。市府說，透過科技創新應用，不僅提升行政效率、強化防詐與偽冒辨識能力，也有效舒緩基層公務人力不足壓力。

地政處指出，目前系統先以買賣登記案件為適用範圍，去年12月底完成驗收後，迄今已歷時5個月、累計測試逾200件案件，經多次調校與版本優化後，整體辨識正確率可達85%，印鑑章相似度判斷精準度更超過90%。實測結果顯示，可有效節省每件案件約15至30分鐘審查時間，初步驗證AI協助地政審查的可行性與實際效益。

地政處表示，土地登記案件以紙本送件為主，審查過程高度仰賴人工逐項核對。竹市因竹科帶動房地市場剛性需求，不動產移轉申請常年居全國各地政事務所之冠，去年登記筆棟數達16.4萬筆棟，為全國平均的2.2倍，第一線同仁長期承受龐大業務壓力。

為因應「人力精簡、業務增加」的實務困境，市府去年9月啟動土地登記AI協審系統建置計畫，透過數位轉型導入AI技術，協助處理大量重複性文書核對作業，讓審查人員得以專注於專業判斷與疑義釐清。

地政處說明，該系統於去年12月完成開發，以土地登記審核業務為核心，案件受理後可透過掃描匯入系統，利用自主訓練的視覺語言模型(VLM)自動擷取權利人、登記標的等重要欄位資訊，進行跨文件資料比對，同時搭配AI影像辨識技術，高精準輔助判讀印鑑章，並介接地籍系統自動產製案件審查清單，供承辦人員批註審查意見。

地政處表示，115年度將持續擴大系統適用範圍，納入抵押權設定及金融機構抵押權塗銷案件，並規畫進一步介接戶役政及財政部稅務系統，逐步完成土地登記審查全流程數位化。

地政處說，後續也將持續蒐集各界意見，滾動式精進系統功能，朝向更智慧、更穩定、更值得市民信賴的地政服務邁進。

市長高虹安表示，面對基層公務人力離職率提高及高普考報名人數大幅下滑，導致人員出缺無法補實的挑戰，市府創新引進 AI 技術輔助，讓原本繁重且高度仰賴人力的地政審查工作能透過科技輔助，不僅提升行政效率，更能確保市民不動產權益的安全。

竹市府將自主訓練的視覺語言模型(VLM)與物件偵測模型(YOLO)雙AI引擎結合電腦視覺影像比對技術，正式導入不動產登記審查輔助作業。圖／新竹市府提供
竹市府將自主訓練的視覺語言模型(VLM)與物件偵測模型(YOLO)雙AI引擎結合電腦視覺影像比對技術，正式導入不動產登記審查輔助作業。圖／新竹市府提供

新竹 竹科 AI

延伸閱讀

南科壅塞減少14分 台南新港社大道智慧路廊用AI改善交通

新北攜手資策會推「AI能力護照」 打造數位學習國際接軌新模式

北市實價登錄查詢再升級 加購物車比價 「樓層價差」也解鎖

虎科大打造未來城市推手 AI 無人載具讓智慧生活更有感

相關新聞

清大附醫沒下文 桃市府收回土地

桃園市政府無償撥用七點二公頃土地給國立清華大學蓋醫院與教育研發園區，至今七年不見動靜，招商兩度流標引民代關切，副市長王明鉅昨說，清大最近有提新計畫，但市府不滿意，將收回土地。清大則回應，持續與桃市府保持溝通，預計第三季再辦招商。

苗栗敬老卡 擴大適用計程車、農會

苗栗縣敬老愛心卡今年六月起，可適用在生活圈苗栗、台中及新竹縣市搭乘四大車隊，單趟最高補助一百點（元），每月補助兩百點。縣長鍾東錦昨說，敬老愛心卡七月起再擴大到農會消費，鼓勵長輩走出來，也照顧農民、計程車業者收入，期待「一百元不只是一百元」。

廠房變殯葬設施芎林拒 陳星宏質詢關切 楊文科：違法必嚴辦

新竹縣議員陳星宏今在新竹縣議會定期會質詢中，針對最近在芎林鄉掀起軒然大波的疑似申請興建廠房、卻暗渡陳倉欲作殯葬禮儀用途，強調居民盼望的生活氛圍是自然、友善、健康的，芎林嚴拒嫌惡設施。縣長楊文科表示，土地使用有相關規定，若違法使用將嚴格取締懲處，請鄉親放心，縣府將和大家一起守護家園。

竹北出現屏東客運站牌 民眾誤認廢棄停車挨罰 議員促改善

新竹縣竹北市中華路一處公車站牌整面被徵信社廣告貼滿，還隱約可見「屏東客運」字樣，讓人誤以為是廢棄站牌。有民眾向新竹縣議員陳凱榮陳情，因誤以為廢棄站牌誤停挨罰，盼能改善。縣府表示，該站牌仍正常使用，將建議監理單位畫設紅線，加強禁止停車提醒。

新竹尖石五月桃迎產季　鄉公所辦晚會助行銷

新竹縣尖石鄉公所今天表示，鄉內五月桃正值產季，約有16公頃種植面積盛產，預估總產量可達20公噸以上，為助農民行銷，將舉辦...

竹市府導入AI智慧協審系統 不動產登記邁入數位新時代

新竹市政府率全國之先，將自主訓練的視覺語言模型(VLM)與物件偵測模型(YOLO)雙AI引擎結合電腦視覺影像比對技術，正式導入不動產登記審查輔助作業。市府說，透過科技創新應用，不僅提升行政效率、強化防詐與偽冒辨識能力，也有效舒緩基層公務人力不足壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。