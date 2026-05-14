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竹市推多元客語學習課程 通過初級認證最高可領2000元
新竹市客家人口比例約占全市三分之一，其中東區及香山區是客家文化重點發展區，為鼓勵市民親近客家文化，新竹市府持續推動115年度「客語能力認證獎勵計畫」，凡設籍新竹市並通過今年由客家委員會辦理的客語能力認證，即可申請基礎級500元、初級2000元獎勵金，鼓勵市民投入客語學習行列。
市長高虹安表示，為落實客語向下扎根，市府自去年提高客語認證初級獎勵金至2000元，已逾200人次申請，逐漸帶動客語學習風氣。今年持續以客語認證獎勵、客語親子共學課程與活動，並結合校園與社區資源，讓不同年齡層都能輕鬆接觸客語，讓語言不僅被學習，更能被使用與傳承。
民政處長施淑婷指出，今年度全國基礎級暨初級客語能力認證報名時間為5月1日起至6月1日止，凡設籍於竹市通過今年度認證考試者，於成績單寄發日起60日內，備妥成績單影本、戶籍資料、領據暨切結書及跨行通匯同意書，親送或郵寄方式向民政處客家事務科提出申請。獎勵金申請方式請至(https://reurl.cc/X2Q3VE )查詢。
民政處補充，市府今年針對不同族群對象需求，結合客語拼音、繪本及生活對話等內容，在各區開設實體並提供線上學習課程，供民眾就近學習，順利通過客語能力認證。即日起開放報名，詳細課程報名資訊，請至( https://reurl.cc/8e9754 )查詢。
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