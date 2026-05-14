新竹尖石五月桃迎產季　鄉公所辦晚會助行銷

新竹縣尖石鄉公所今天表示，鄉內五月桃正值產季，約有16公頃種植面積盛產，預估總產量可達20公噸以上，為助農民行銷，將舉辦晚會，結合原住民樂舞，讓民眾認識在地產業。

依據尖石鄉公所資料，今年五月桃種植面積約16公頃，其中玉峰村與大平地區約10公頃、抬耀地區約5.6公頃、梅花地區約0.4公頃；今年未接獲五月桃農損通報，預估總產量可達20公噸以上，顯示今年氣候穩定、果況良好。

尖石鄉長曾國大接受媒體訪問表示，五月桃不只是尖石鄉的重要農產，也承載著部落農民對土地的情感與努力，希望透過系列行銷活動，提升尖石農產品品牌能見度。

他說，延續五月桃產季熱潮，正規劃於玉峰村辦理「五月桃晚會」，活動結合原住民族樂舞展演、部落音樂演出、美食分享及文化交流，邀請民眾在山林夜色與果香圍繞下，感受尖石部落文化。

曾國大表示，今年的活動除了展示最新鮮香甜的五月桃外，也將結合在地農產展售、部落文化分享及行銷宣傳活動，盼更多民眾認識尖石鄉的農業資源與泰雅文化魅力，吸引民眾走進部落、支持在地農業。