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清大附醫沒下文 桃市府收回土地

聯合報／ 記者陳俊智王駿杰／連線報導
清大桃園附醫招商二度流標，副市長王明鉅表示市府對清大第三次提的計畫不滿意，將啟動土地收回作業。本報資料照片
清大桃園附醫招商二度流標，副市長王明鉅表示市府對清大第三次提的計畫不滿意，將啟動土地收回作業。本報資料照片

桃園市政府無償撥用七點二公頃土地給國立清華大學蓋醫院與教育研發園區，至今七年不見動靜，招商兩度流標引民代關切，副市長王明鉅昨說，清大最近有提新計畫，但市府不滿意，將收回土地。清大則回應，持續與桃市府保持溝通，預計第三季再辦招商。

市議員林政賢昨質詢指出，市府撥了許多土地給大學蓋學校及醫院，有許多沒下文，不僅清大多年沒進度，中央大學連招商都還沒有開始，陽明交大、政治大學和台北科技大學也有類似情況。市府應該「硬起來」，該收回就收回，不要浪費時間，不如土地提供給國際大廠設點還比較實際。

針對清大桃園附醫案，王明鉅答詢首度表示，市府不滿意清大最新的答覆內容，會啟動收回土地作業，衛生局長賈蔚說明，清大內部有檢討招商模式，考慮從ＢＯＴ轉成其他模式，至於中央大學醫院預計六月會進醫審會排程，陽明交大籌設醫院也正在寫計畫中。

據了解，清大去年十月、今年三月公告招商都流標，近期雖提第三次招商計畫，但桃市府審查內容與第二次相差無幾，具體開發期程也不明確，由於雙方簽訂合作備忘錄多年，部分審查委員認為「沒誠意」，市府將啟動土地收回程序。至於收回土地後續將如何利用，市府將同步展開研擬。

清大回應，桃園醫療暨教育研發園區新建營運移轉案的「醫療園區」部分，學校檢視招商條件及相關規畫，朝提升計畫可行性及推動彈性的方向研議調整，預計今年第三季辦理後續招商。「教育研發園區」規畫推動興建產學合作聯合研究中心大樓，納入教室、演講廳等教育研發空間。

清大強調，學校自完成土地撥用以來，均依計畫持續推動相關作業。校方將持續與桃園市政府保持溝通，並審慎推進後續工作，期盼在各方支持下促成穩健推展。

王明鉅 陽明交大 清大

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