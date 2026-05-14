苗栗敬老卡 擴大適用計程車、農會

苗栗縣敬老愛心卡今年六月起，可適用在生活圈苗栗、台中及新竹縣市搭乘四大車隊，單趟最高補助一百點（元），每月補助兩百點。縣長鍾東錦昨說，敬老愛心卡七月起再擴大到農會消費，鼓勵長輩走出來，也照顧農民、計程車業者收入，期待「一百元不只是一百元」。

苗栗縣老年人口十萬八七九四人，占百分之廿點五一，目前敬老愛心卡持卡數約八萬張，每個月額度七百點，餘額不能累計。使用項目以交通運輸為主，適用搭台鐵、苗栗客運、新竹客運、豐原客運、巨業交通、金牌客運、南庄鄉幸福巴士及亦捷科際客運，多名議員迭有反映應大適用範圍。

鍾東錦昨偕同十多名議員，車隊及悠遊卡與一卡通公司代表，宣布敬老愛心卡六月起擴大適用在苗栗縣、台中市及新竹縣市搭乘計程車，合作車隊包括台灣大車隊、金昌第一無線車隊、風城車隊，及五權交通，單趟次最高一百點，每月補助兩百點。

「一百元不只是一百元！」鍾東錦表示，偏鄉地區公車、計程車不方便，敬老愛心卡擴大到計程車使用，鼓勵長輩多走出來；七月一日敬老愛心卡進一步擴大到農會消費，規畫單次最高一百點補助，也可以照顧到農民收入，創造多贏局面。

社會處指出，敬老愛心卡今年預算編列六千三百萬元，六月起適用搭計程車，七月擴到農會消費，預計追加四五六七萬元。六月上路的計程車補助，持卡人先以電話或App叫車，註明使用敬老愛心卡支付，合作計程車在後座車外，張貼「貓裏喵」意象識別貼紙。