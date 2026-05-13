苗栗大湖金針花節16日開幕 採李體驗＋賞花行程客庄小旅行報名夯

苗栗縣大湖鄉2026大湖金針亮亮賞花節將於5月16日在大湖社寮角金針花廊道登場，賞花節將持續16天到5月31日，鄉公所廣邀全國鄉親好友一起走訪大湖、賞花逛市集，感受初夏最美的黃金花海。

大湖鄉公所表示，今年花況可說是近年來最佳的一年，在鄉親齊心努力下，金針花海盛開綻放，美不勝收。賞花期間適逢大湖桃李產季，金針花節特別結合「大湖亮亮農創市集」，在6個假日熱鬧登場，集結在地特色小農、手作藝品與文創商品，讓民眾除了賞花，也能品嘗最道地的大湖風味。

大湖鄉長黃惠琴表示，大湖不只有草莓季精彩，初夏的大湖同樣充滿魅力，歡迎大家來賞金針、吃桃李、逛市集，並順遊市區品嘗客家美食，感受大湖的人情味與慢活風景。今年適逢馬年，鄉公所特別於金針花廊道設置4匹駿馬藝術裝置，與金黃色花海相互輝映，盼成為最佳打卡拍照景點。5月16日開幕當天上午11時30分將限量發送200份「金針排骨湯」，邀民眾一同品嘗最新鮮的大湖金針滋味，數量有限，送完為止。

鄉公所表示，「大湖薑麻園客庄小旅行」廣受好評，今年加碼再推出，5月30日將再辦理2梯次，共120個名額。這次健行活動結合「採李體驗」，每名參加者都可獲得250元果品折抵券，遊客可將親手採摘的紅肉李帶回家，安排上午採李、下午賞花，最適合全家大小共遊體驗。目前活動報名踴躍，喜愛大湖山城風光的朋友千萬別錯過。

小旅行報名網址（https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeenRufgnpxQjOO0A36DZtowEIt0ljUW1HV55ZGYUGIdhHSuw/viewform?usp=header）

貼心提醒大家，賞花時請勿踏入金針花園區或任意採摘花朵，堤防旁設有步道，歡迎大家共同維護美麗花海。