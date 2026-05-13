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古秀妃訪苗栗2廟宇 允續挹注資源守護客家信仰

中央社／ 苗栗縣13日電

苗栗市西山聖帝廟及義民廟，獲客委會「客庄創生環境營造計畫」補助，改善廟宇硬體環境。客委會主委古秀妃今天訪視表示，將持續支持並投入資源，守護傳承客家信仰。

古秀妃由苗栗縣長參選人陳品安陪同，前往苗栗市西山聖帝廟及義民廟參拜，訪視「客庄創生環境營造計畫」推動情形，民主進步黨苗栗縣黨部主委陳詩弦、縣議員徐筱菁、許櫻萍，以及民進黨立法委員沈發惠辦公室秘書連森裕、國民黨立委邱鎮軍服務團隊均到場關心。

客家委員會透過推動「客庄創生環境營造計畫」，113年補助苗栗市公所新台幣900萬元、市公所配合100萬元，總經費1000萬元辦理改善廟宇客家意象圍牆、廟埕人行步道、廣場鋪面及出入口通道，工程於今年2月初完工；另於112年補助苗栗縣政府990萬元，以總經費1100萬元辦理義民廟周邊環境改善工程。

西山聖帝廟主委陳德雄向古秀妃反映，感謝客委會協助硬體空間及環境改善，但原計畫約15米寬的牌樓未能獲補助興建，盼客委會能繼續支持。

古秀妃表示，財政收支劃分法修法後，導致客委會能補助地方的預算大幅縮減，今年已無法接受新案申請；但牌樓具有廟宇空間區隔的象徵與意涵，地方有需求，可先準備資料，在年底時爭取下個年度預算補助，客委會將盡力支持。

古秀妃說，此行訪視的兩座廟宇，提供在地鄉親安頓心靈、庇佑社稷的功能，是地方重要的聚會場所，客委會持續支持並投入資源，協助空間優化、改善硬體及周邊環境，守護傳承客庄百年信仰精神與文化。

古秀妃 苗栗 苗栗縣

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