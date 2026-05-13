快訊

沈伯洋稱遭針孔偷拍報警陷「死局」 王鴻薇揭真相：警察遭莫須有指控

淡江大橋通車配合陳世凱生日？公路局緊急澄清 揭日期安排主要原因

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園綠營民代質疑公車服務評鑑存弊端 市府：一切依法辦法

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民進黨桃園市議員余信憲（右）質疑市區公車服務品質評鑑委外廠商有身分資格疑慮，桃園市法制局長賴彌鼎多次大聲回擊「這家廠商一點問題都沒有」。圖／翻攝自桃園市議會官網
民進黨桃園市議員余信憲（右）質疑市區公車服務品質評鑑委外廠商有身分資格疑慮，桃園市法制局長賴彌鼎多次大聲回擊「這家廠商一點問題都沒有」。圖／翻攝自桃園市議會官網

桃園市區公車常被詬病漏脫班、過站不停等情，民進黨桃園市議員余信憲今質詢指問題出在市區公車服務品質評鑑有漏洞，未仔細審查委外業者投標身分與資格，導致品質難提升，但市府嚴正駁斥，強調採購案依法有據，交通局長張新福更當場反嗆「你是要我們違反規定嗎」。

余信憲指出，市府2021、2022年市區公車服務品質評鑑標案均由同一家公司得標，後來該公司因負責人涉其他公共工程採購弊案被行政院公共工程會列拒絕往來廠商，2023年之後標案由另外一家公司拿下，未料另一家公司易主，負責人疑與先前得標廠商同一人。這不是單純的公司法人問題，而是典型的借屍還魂。

余信憲表示，第一關資格審查或許可以因為「法人不同」而通過，但第二關最有利標評選，本來就應該做實質審查。如果同一批人換一家公司繼續拿標案，市府卻完全沒有警覺，這不是把關失靈，就是制度漏洞被人利用。服務品質評鑑是為了掌握客運服務狀況，但近幾年公車品質始終被詬病，問題不斷發生，市府必須嚴肅面對。

市長張善政答詢時強調兩家得標公司在法律上屬不同法人，負責人也不同，市府法辦採購相關事宜，無法逕行拒絕廠商投標，如果逕自拒絕合格廠商投標，恐有違法疑慮；副市長蘇俊賓也說，採購法與公司法是中央訂定，地方只是依循法令辦理，會彙整議員疑慮反映中央。

法務局長賴彌鼎答詢時多次強調後來得標的廠商沒問題，指原先得標廠商的負責人並非後來得標廠商的負責人，強調股東和董事只是公司的一員，並不是公司代表法人。

交通局長張新福則說，採購案均依法辦理，如果業者符合資格，市府不能逕自拒絕廠商投標，否則才會違法。桃園近年公車整體服務品質已逐步提升，將持續依交通部相關規定辦理評鑑作業，如查有服務缺失，會立即要求業者改善，涉及違規情事將依法裁處。

公車 綠營 桃園

延伸閱讀

遭疑調查不透明！桃園營養午餐有異物 教育局：已開罰並告知家長

花蓮營養午餐招標涉圖利 縣府：全力配合調查外界勿過多猜測

垃圾減量 張善政：循序漸進推隨袋徵收

護航業者洩漏標案助得標 台電技術員貪汙、洩密遭訴

相關新聞

桃園綠營民代質疑公車服務評鑑存弊端 市府：一切依法辦法

桃園市區公車常被詬病漏脫班、過站不停等情，民進黨桃園市議員余信憲今質詢指問題出在市區公車服務品質評鑑有漏洞，未仔細審查委外業者投標身分與資格，導致品質難提升，但市府嚴正駁斥，強調採購案依法有據，交通局長張新福更當場反嗆「你是要我們違反規定嗎」。

6年不見動靜…清大桃園附醫計畫被打槍 桃園副市長王明鉅：啟動收回土地

桃園市政府無償撥用7.2公頃土地給清華大學蓋醫院與教育研發園區，至今6年不見動靜，招商2度流標引民代關切；副市長王明鉅今在議會備詢明確表示，清大最近有提新計畫，但市府不滿意，將收回土地。

追加4500多萬元 苗栗敬老愛心卡擴大適用計程車及農會

苗栗縣敬老愛心卡追加4567萬餘元，今年6月1日起生活圈苗栗、台中及新竹縣市搭乘四大車隊適用，單趟最高補助100點（元），縣長鍾東錦期待100元不只是100元，7月1日還要擴大到農會消費，鼓勵長輩走出來，照顧農民、計程車業者收入。

廠房變殯葬設施芎林拒 陳星宏質詢關切 楊文科：違法必嚴辦

新竹縣議員陳星宏今在新竹縣議會定期會質詢中，針對最近在芎林鄉掀起軒然大波的疑似申請興建廠房、卻暗渡陳倉欲作殯葬禮儀用途，強調居民盼望的生活氛圍是自然、友善、健康的，芎林嚴拒嫌惡設施。縣長楊文科表示，土地使用有相關規定，若違法使用將嚴格取締懲處，請鄉親放心，縣府將和大家一起守護家園。

中豐交流道通車近半年平面路尖峰仍塞 桃議員促速改善

桃園市議員黃敬平表示，服務處日前接獲民眾反映，中豐交流道去年底通車，原本是地方期待已久的重大交通建設，但通車後尖峰時段造成平鎮往交流道的車流，到了中壢和其他車輛在中豐路、環北路與新生路口在尖峰時間塞車嚴重。

竹北出現屏東客運站牌 民眾誤認廢棄停車挨罰 議員促改善

新竹縣竹北市中華路一處公車站牌整面被徵信社廣告貼滿，還隱約可見「屏東客運」字樣，讓人誤以為是廢棄站牌。有民眾向新竹縣議員陳凱榮陳情，因誤以為廢棄站牌誤停挨罰，盼能改善。縣府表示，該站牌仍正常使用，將建議監理單位畫設紅線，加強禁止停車提醒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。