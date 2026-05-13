桃園綠營民代質疑公車服務評鑑存弊端 市府：一切依法辦法

桃園市區公車常被詬病漏脫班、過站不停等情，民進黨桃園市議員余信憲今質詢指問題出在市區公車服務品質評鑑有漏洞，未仔細審查委外業者投標身分與資格，導致品質難提升，但市府嚴正駁斥，強調採購案依法有據，交通局長張新福更當場反嗆「你是要我們違反規定嗎」。

余信憲指出，市府2021、2022年市區公車服務品質評鑑標案均由同一家公司得標，後來該公司因負責人涉其他公共工程採購弊案被行政院公共工程會列拒絕往來廠商，2023年之後標案由另外一家公司拿下，未料另一家公司易主，負責人疑與先前得標廠商同一人。這不是單純的公司法人問題，而是典型的借屍還魂。

余信憲表示，第一關資格審查或許可以因為「法人不同」而通過，但第二關最有利標評選，本來就應該做實質審查。如果同一批人換一家公司繼續拿標案，市府卻完全沒有警覺，這不是把關失靈，就是制度漏洞被人利用。服務品質評鑑是為了掌握客運服務狀況，但近幾年公車品質始終被詬病，問題不斷發生，市府必須嚴肅面對。

市長張善政答詢時強調兩家得標公司在法律上屬不同法人，負責人也不同，市府法辦採購相關事宜，無法逕行拒絕廠商投標，如果逕自拒絕合格廠商投標，恐有違法疑慮；副市長蘇俊賓也說，採購法與公司法是中央訂定，地方只是依循法令辦理，會彙整議員疑慮反映中央。

法務局長賴彌鼎答詢時多次強調後來得標的廠商沒問題，指原先得標廠商的負責人並非後來得標廠商的負責人，強調股東和董事只是公司的一員，並不是公司代表法人。

交通局長張新福則說，採購案均依法辦理，如果業者符合資格，市府不能逕自拒絕廠商投標，否則才會違法。桃園近年公車整體服務品質已逐步提升，將持續依交通部相關規定辦理評鑑作業，如查有服務缺失，會立即要求業者改善，涉及違規情事將依法裁處。