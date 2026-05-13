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6年不見動靜…清大桃園附醫計畫被打槍 桃園副市長王明鉅：啟動收回土地

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府無償撥用給清大的土地位於機場捷運A16橫山站周邊，腹地廣大，交通機能方便，要求市府收回土地另作規畫。聯合報系資料照
桃園市政府無償撥用給清大的土地位於機場捷運A16橫山站周邊，腹地廣大，交通機能方便，要求市府收回土地另作規畫。聯合報系資料照

桃園市政府無償撥用7.2公頃土地給清華大學蓋醫院與教育研發園區，至今6年不見動靜，招商2度流標引民代關切；副市長王明鉅今在議會備詢明確表示，清大最近有提新計畫，但市府不滿意，將收回土地。

桃園市政府2019年4月與清華大學簽立「醫療暨教育研發園區合作意向書」，無償撥用機場捷運A16站周邊土地給清大，而清大找上高雄醫學大學一起開發，預計5公頃醫療園區設一般病床329床、特殊病床186床，2.2公頃教育研發園區建置實驗室、教室、宿舍和研究中心等機構，但高醫大去年9月打退堂鼓，全案卡關。

據了解，清大去年8月公告招商乏人問津、10月無人投標而流標，今年3月招商二度流標後，雖有提第3次招商計畫，但桃市府審查內容與第2次相差無幾，具體開發期程也不明確，部分審查委員認為「沒誠意」，因此討論收回土地。

桃園市議員林政賢今質詢指出，市府撥了許多土地給大學蓋學校及醫院，有許多沒下文。清大已經6年沒進度，中央大學連招商都還沒有開始，陽明交大、政治大學和台北科技大學也有類似情況。市府應該「硬起來」，重新洽談簽約細節應該沒有必要，該收回就收回，不要浪費時間，土地提供給國際大廠設點還比較實際。

桃園副市長王明鉅表示，市府已經要求清大，清大也有答覆，但市府還是不滿意，會啟動收回土地作業。陽明交大想要籌設醫院也拖了一段時間，但峰迴路轉，總算有些進度，計畫應該會繼續往前走。中央大學部分，去年底有跟市府重新簽訂合作意向書，可能還要一點時間。

衛生局長賈蔚表示，中大預計6月會進醫審會排程，陽明交大正在寫計畫，清大流標兩次確實比較困難，清大內部有檢討招商模式，考慮從BOT轉成其他模式。

清大桃園附醫招商二度流標，副市長王明鉅表示市府對清大第三次提的計畫不滿意，將啟動土地收回作業。聯合報系資料照
清大桃園附醫招商二度流標，副市長王明鉅表示市府對清大第三次提的計畫不滿意，將啟動土地收回作業。聯合報系資料照

王明鉅 清大 清華大學

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