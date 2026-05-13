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追加4500多萬元 苗栗敬老愛心卡擴大適用計程車及農會

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦今天宣布敬老愛心卡，下個月起擴大適用在合作的四大計程車隊。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦今天宣布敬老愛心卡，下個月起擴大適用在合作的四大計程車隊。記者范榮達／攝影

苗栗縣敬老愛心卡追加4567萬餘元，今年6月1日起生活圈苗栗、台中及新竹縣市搭乘四大車隊適用，單趟最高補助100點（元），縣長鍾東錦期待100元不只是100元，7月1日還要擴大到農會消費，鼓勵長輩走出來，照顧農民、計程車業者收入。

苗栗縣老年人口10萬8794人，占20.51%，目前敬老愛心卡持卡數約8萬張，每個月額度700點，餘額不能累計，適用國營台灣鐵路股份有限公司，及苗栗客運、新竹客運、豐原客運、巨業交通、金牌客運、台灣真好小客車租賃股份有限公司（南庄鄉幸福巴士），亦捷科際整合股份有限公司於今年5月納入，多名議員迭有反映應大適用範圍。

鍾東錦偕同10多名議員，車隊及悠遊卡股份有限公司、一卡通票證股份有限公司代表，今天宣布敬老愛心卡下個月擴大適用在苗栗縣、台中市及新竹縣市搭乘計程車，合作車隊包括台灣大車隊、金昌第一無線車隊、風城車隊，及五權交通，今年6月1日搭乘，單趟次最高100點，每月補助200點，7月1日敬老愛心卡進一步擴大到農會消費，規畫單次最高100點。

「100元不只是100元」！鍾東錦強調，敬老愛心卡擴大到計程車使用，鼓勵長輩多走出來，偏鄉地區公車、計程車不方便，補助農會消費100元更具實惠，也可以照顧到農民收入，創造多贏局面。

縣府社會處指出，敬老愛心卡今年預算編列6300萬元，6月適用到計程車，7月再擴到農會消費，預計追加4500多萬元，6月上路的計程車補助，持卡人先以電話或APP叫車，註明使用敬老愛心卡支付，合作計程車在後座車外，張貼「貓裏喵」意象識別貼紙。

苗栗縣長鍾東錦今天宣布敬老愛心卡，下個月起擴大適用在合作的四大計程車隊。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦今天宣布敬老愛心卡，下個月起擴大適用在合作的四大計程車隊。記者范榮達／攝影

苗栗縣長鍾東錦今天宣布敬老愛心卡，下個月起擴大適用在合作的四大計程車隊。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦今天宣布敬老愛心卡，下個月起擴大適用在合作的四大計程車隊。記者范榮達／攝影

苗栗 幸福巴士 敬老卡 鍾東錦 計程車

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