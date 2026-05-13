廠房變殯葬設施芎林拒 陳星宏質詢關切 楊文科：違法必嚴辦

新竹縣議員陳星宏今在新竹縣議會定期會質詢中，針對最近在芎林鄉掀起軒然大波的疑似申請興建廠房、卻暗渡陳倉欲作殯葬禮儀用途，強調居民盼望的生活氛圍是自然、友善、健康的，芎林嚴拒嫌惡設施。縣長楊文科表示，土地使用有相關規定，若違法使用將嚴格取締懲處，請鄉親放心，縣府將和大家一起守護家園。

產發處長陳盈州說明，有生命禮儀公司在芎林鄉上山村丁種建地申請興建廠房，目前已核發建照，但目前尚未申報開工。若業者申請廠房，實際做殯葬設施，與原申請用途不符，違反「非都市土地使用管制規則」第 6 條規定及「區域計畫法」第15條規定，將依法處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並得限期令其變更使用、停止使用或拆除其地上物恢復原狀。

陳盈州說，若建築物領得使用執照後違規使用，違反「建築法」第73條第2項規定，將依第91條予以裁罰6萬元至30萬元並限期改善，必要時停止供水供電、封閉或命其於期限內自行拆除，恢復原狀或強制拆除。

民政處長陳建淳表示，設置殯葬設施須向縣府提出正式申請，程序中必須充分聽取當地民意，以維護地方居住品質及安寧。縣府目前推行「就近治喪」政策，輔導縣內13鄉鎮市公所針對現有「傳統公墓」進行土地活化，透過美學轉型與現代化管理，改善舊有雜亂且易生負面觀感的設施。

陳建淳說，縣府並沒有鼓勵或開放私立業者（商號）隨意開發新殯葬設施，目前也尚未接獲任何公司或商號申請於芎林設置殯葬設施，請鄉親放心。