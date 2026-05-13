中豐交流道通車近半年平面路尖峰仍塞 桃議員促速改善

桃園市議員黃敬平表示，服務處日前接獲民眾反映，中豐交流道去年底通車，原本是地方期待已久的重大交通建設，但通車後尖峰時段造成平鎮往交流道的車流，到了中壢和其他車輛在中豐路、環北路與新生路口在尖峰時間塞車嚴重。

他昨天在議會總質詢時要求市府重視並趕快提出解決對策，同時建議拓寬中壢區新生路461巷作為替代道路，並盤點機捷A21環北站周邊的公有地能否規畫新的替代道路或拓寬既有道路。市府交通、工務、捷運局、捷運公司表示會做車流模擬與土地盤點評估，在此之前先局部優化道路設施和調整號誌。

黃敬平指出，中豐交流道只接五楊高架，不能接原有的中山高，雖然只能北入南出半套，但使用率很高，也分擔內壢交、中壢交流道車流，讓青埔、中壢地區往返國道1號五楊高架更便利，但是平面道路卻飽受塞車之苦。

黃敬平說，高速公路局過去也曾預估，中豐交流道啟用後可分擔內壢交流道約18%、中壢交流道約7%的交通量，青埔往來泰山轉接道約可節省10分鐘。但是民眾反映交流道通車後，平面道路沿線住家感受非常直接，過去是內壢、中壢交流道塞，現在卻變成家門口路口塞，這代表交通壓力只是被轉移，並沒有真正被消化。

黃敬平強調，短期號誌與車道調整只是止血，若要從根本上處理交流道周邊車流外溢問題，仍應盤點替代道路系統。

他建議交通局、工務局及捷運工程局共同評估，將中壢區新生路461巷，作為中豐北路交流道周邊替代道路，因為該巷具備分散部分車流條件，若能透過道路整理、局部拓寬或交通動線調整，讓部分往來中豐北路、環北路、新生路的車流提前分流，就能減少車輛全部集中在環北路新生路口及中豐路環北路口排隊轉彎。

工務局局長汪在宙回應，經初步套圖分析，新生路461巷目前位於綠帶上，且該路段並非都市計畫內正式道路，因此若要直接拓寬或改闢為道路，確實有一定法規與用地限制。

汪在宙說明，雖然現階段直接拓寬新生路461巷有難度，但該巷鄰近A21站區段徵收邊界，距離僅數公尺，未來區段徵收及重劃作業推動時，將會開闢一條全新的道路，該新闢道路未來可望取代461巷部分交通功能，作為周邊車流分散的重要路廊。

交通局表示，中豐交流道通車後周邊車流變化，將持續觀察尖峰壅塞情形，並配合既有改善方案，包括號誌時制檢討、路口車道配置調整、偏心左轉車道設置等措施，逐步改善中豐路、環北路及新生路周邊路口容量。