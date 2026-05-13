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竹北出現屏東客運站牌 民眾誤認廢棄停車挨罰 議員促改善
新竹縣竹北市中華路一處公車站牌整面被徵信社廣告貼滿，還隱約可見「屏東客運」字樣，讓人誤以為是廢棄站牌。有民眾向新竹縣議員陳凱榮陳情，因誤以為廢棄站牌誤停挨罰，盼能改善。縣府表示，該站牌仍正常使用，將建議監理單位畫設紅線，加強禁止停車提醒。
陳凱榮表示，近期有鄉親收到違規停車罰單後向他陳情，原因是將車停在站牌前方，違反「公共汽車招呼站10公尺內不得停車」規定。不過民眾認為，該站牌外觀實在看不出仍有營運功能，不僅公車資訊模糊不清，整面還遭大片廣告覆蓋，「根本不像公車站牌」。
他說，站牌上除了被黃色徵信社廣告貼滿外，連公車到站時間、營運資訊都幾乎看不到，只隱約露出「屏東客運」字樣，讓不少人誤以為是外縣市客運留下的廢棄站牌，「到底是新竹客運、免費公車，還是高鐵接駁車，完全看不出來。」
陳凱榮指出，雖然依規定，公車站牌前後10公尺本來就不得停車，未畫紅線不代表可停車，但若能搭配紅線標示，對民眾來說會是更明確的提醒，也能減少誤停挨罰情況。
他認為，公車站牌最基本功能，就是清楚告知民眾路線、到站資訊及營運業者，若長期遭廣告覆蓋、資訊混亂，縣府就應加強巡查與管理，定期清除違規小廣告，避免影響民眾權益。
新竹縣政府表示，該站為亦捷科際公路客運「伯公下站」，目前仍有載客使用，並非廢棄站牌。由於該路線屬監理所管理，交通處後續將建議監理單位於站牌周邊畫設紅線，讓禁止臨時停車範圍更加明確。
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