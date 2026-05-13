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苗栗縣人本交通升級 內政部第四階段核定補助7案逾1.5億

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市愛國路周邊人行改善工程獲核定，規畫新設0.66公里雙邊行人道、改善5處路口。圖／苗栗市公所提供
苗栗市愛國路周邊人行改善工程獲核定，規畫新設0.66公里雙邊行人道、改善5處路口。圖／苗栗市公所提供

內政部審查「永續提升人行安全計畫競爭型補助計畫」第4階段，苗栗縣共獲核定7案，總經費1億5000多萬元，縣政府交通工務處公布好消息，助功「人本交通」，提升安全與道路品質。

內政部核定「永續提升人行安全計畫競爭型補助計畫」第4階段，補助苗栗縣7案，包括頭份市縣道124甲線危險路口改善、竹南鎮真如路人行環境延伸、竹南鎮龍山路二與三段人行串聯、海口國小通學人行安全改善、公館鄉兒三公園人行道改善，及苗栗市中華路人行空間改善、愛國路周邊人行改善，總經費1億5399.7萬元。

其中，苗栗市中華路人行空間改善工程，市公所指出，中華路國華路口至經國路五段路口無實體行人保護空間，道路北段多重車通行，中華路南段國華路至為公路縣府已完成人本道路改善，優化人行道及行車空間，延伸到北段，規畫新增4.04公里雙邊行人道、改善12處路口，包括幾何改善、標誌標線優化、增設行人專用號誌、改善行穿線與無障礙通行空間，新設路燈美化道路意象等。。

此外，苗栗市中正路南段1297巷口至愛國路口無實體行人保護空間，道路多交流道方向來車，人車爭道嚴重，北段正義街口到林森街口已新設人本道路，接續中正路南段改善，規畫新設0.66公里雙邊行人道、改善5處路口，行人等待區角隅外推，桿柱薄化去化等，強化人車分流、降低事故風險。

苗栗

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