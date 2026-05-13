聽新聞
0:00 / 0:00

垃圾減量 張善政：循序漸進推隨袋徵收

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市議員張肇良（左）、王珮毓（右）總質詢要求市長張善政簽名允諾任內不推家戶垃圾費隨袋徵收，但市長張善政當場拒絕。圖／桃園市議員張肇良提供
桃園市議員張肇良（左）、王珮毓（右）總質詢要求市長張善政簽名允諾任內不推家戶垃圾費隨袋徵收，但市長張善政當場拒絕。圖／桃園市議員張肇良提供

桃園公家機關、學校和市場試辦垃圾處理費隨袋徵收近半年，綠營民代批專用袋貴又不方便，昨藉總質詢要求市長張善政簽名保證任內不推至家戶；張善政拒絕簽署，強調政策循序漸進「等到市民都可以接受就會推動」，副市長蘇俊賓說，隨水費徵收更貴，不應被誤導。

民進黨桃園市議員張肇良、王珮毓昨日在議會質詢都關心垃圾費隨袋徵收議題，指學生家長常反映學校要求學生在校不要製造垃圾或叫學生把垃圾帶回家，而市場自從實施隨袋徵收之後，攤商多把垃圾帶回家當一般垃圾丟，根本沒有減量，有必要檢討。

王珮毓說，隨袋徵收打著垃圾減量與環境永續名義，實際上可能增加家庭日常開銷。目前一二○公升專用垃圾袋五入裝價格二一六元，市售同容量垃圾袋十五入僅一二九元，單價差距甚大；一家四口的小家庭煮飯洗澡用水不多，平均一個月水費可能一百多元而已，改隨袋徵收根本不划算。

張肇良進一步說，許多民眾買東西，店家都會附塑膠袋，根本不用另外花錢買袋子，市府若要推一般家戶垃圾費隨袋徵收，應該先辦公聽會，聽聽民眾意見。王珮毓希望張善政簽署「只要當市長一天，家戶就不會推動隨袋徵收政策」承諾，張見狀直言「當然不行」拒絕。

張善政表示，如果議員反對垃圾費隨袋徵收讓垃圾減量，他予以尊重。市府會循序漸進，事前也會強化跟民眾溝通，會在適當時機、市民都可以接受的時候全面推動。

蘇俊賓答詢強調，垃圾費隨袋徵收比隨水徵收省錢，依照實際丟棄的垃圾量支付處理費，現行隨水費附徵的垃圾處理費也將同步取消，不會出現雙重收費情況。

環保局指出，專用垃圾袋價格本質屬於垃圾清除處理費，民眾不是單純買袋子而已。若一天丟一包五公升垃圾，垃圾處理費隨水徵收約三點一元，隨袋徵收只要一點八元，後者較便宜。

另，桃園機關學校及市場試辦隨袋徵收後，垃圾量從每天一三○噸減至九十六點六噸，其他地方垃圾量未增加，未見垃圾轉移，顯示政策確實能有效促使使用者落實垃圾分類與源頭減量。

張肇良 張善政 蘇俊賓

延伸閱讀

嘉義市垃圾山堆置引關注 議員憂環評失效要求加速去化

王惠美取經奧地利垃圾治理 薩爾斯堡讚彰化破袋稽查魄力

桃園免費營養午餐將升級 每周一次雙主菜、在地名店也吃得到

竹科龍科三期擴建衝擊德龍國小 張善政：將遷校並增建龍科國小

相關新聞

垃圾減量 張善政：循序漸進推隨袋徵收

桃園公家機關、學校和市場試辦垃圾處理費隨袋徵收近半年，綠營民代批專用袋貴又不方便，昨藉總質詢要求市長張善政簽名保證任內不推至家戶；張善政拒絕簽署，強調政策循序漸進「等到市民都可以接受就會推動」，副市長蘇俊賓說，隨水費徵收更貴，不應被誤導。

園縣市高峰會聚焦人力荒 竹竹苗首長將拜會內政部爭取擴編

「園縣市高峰會」第13次會議今日登場，會中新增9項提案並達成爭取縣市擴編員額共識。除了發函內政部之外，後續3縣市首長將主動安排時間，親自向內政部說明地方人力不足的急迫性。

苗栗竹南科送水管工程改接 造橋、後龍部分用戶5月13日停水12個小時

台灣自來水公司第三區管理處配合北區工程處辦理「竹科四期-竹南基地送水管（後龍段）工程」，400公釐銜接既有管線斷管連絡改接，造橋、後龍部分地區，5月13日上午9點起停水施工12 小時，請用戶注意及早儲水備用。

桃園復興區前山要自來水 區長：經濟部三期1.5億元鋪管

桃園市復興區原鄉前山就在石門水庫旁，卻一直沒有自來水供水系統，區長蘇佐璽表示，已經獲得台水公司同意規畫自來水管線供，分三施工，每期投注約五千萬元工程經費，盡快提供自來水。

護師節送暖 竹市義警大隊致贈蛋糕面膜 感謝台大醫護

今天是國際護師節，新竹市義警大隊長周鑫宏率領義警同仁前往新竹台大分院新竹醫院致贈200份蛋糕及面膜，向長期守護市民健康的第一線護理人員表達敬意與感謝，希望透過實際行動，為辛苦的醫護同仁送上暖心祝福。

竹東中興河道水質污染仍具生態潛力 郭遠彰爭中央經費拚翻轉

新竹縣竹東鎮公所日前召開「中興河道景觀再造規畫設計案」期中報告審查會議，由竹東鎮長郭遠彰親自主持，邀集專家學者共同檢視規畫成果，其中該河道的水質仍達汙染等級，然生態調查有記錄到63種植物及14種鳥類，顯示該河道仍具潛力。郭遠彰今年3月向總統賴清德提出經費的請求，並針對水質痛點展開先期規畫，預計將爭取總經費5.5億元，以生態工程分3期分段改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。