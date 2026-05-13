垃圾減量 張善政：循序漸進推隨袋徵收

桃園公家機關、學校和市場試辦垃圾處理費隨袋徵收近半年，綠營民代批專用袋貴又不方便，昨藉總質詢要求市長張善政簽名保證任內不推至家戶；張善政拒絕簽署，強調政策循序漸進「等到市民都可以接受就會推動」，副市長蘇俊賓說，隨水費徵收更貴，不應被誤導。

民進黨桃園市議員張肇良、王珮毓昨日在議會質詢都關心垃圾費隨袋徵收議題，指學生家長常反映學校要求學生在校不要製造垃圾或叫學生把垃圾帶回家，而市場自從實施隨袋徵收之後，攤商多把垃圾帶回家當一般垃圾丟，根本沒有減量，有必要檢討。

王珮毓說，隨袋徵收打著垃圾減量與環境永續名義，實際上可能增加家庭日常開銷。目前一二○公升專用垃圾袋五入裝價格二一六元，市售同容量垃圾袋十五入僅一二九元，單價差距甚大；一家四口的小家庭煮飯洗澡用水不多，平均一個月水費可能一百多元而已，改隨袋徵收根本不划算。

張肇良進一步說，許多民眾買東西，店家都會附塑膠袋，根本不用另外花錢買袋子，市府若要推一般家戶垃圾費隨袋徵收，應該先辦公聽會，聽聽民眾意見。王珮毓希望張善政簽署「只要當市長一天，家戶就不會推動隨袋徵收政策」承諾，張見狀直言「當然不行」拒絕。

張善政表示，如果議員反對垃圾費隨袋徵收讓垃圾減量，他予以尊重。市府會循序漸進，事前也會強化跟民眾溝通，會在適當時機、市民都可以接受的時候全面推動。

蘇俊賓答詢強調，垃圾費隨袋徵收比隨水徵收省錢，依照實際丟棄的垃圾量支付處理費，現行隨水費附徵的垃圾處理費也將同步取消，不會出現雙重收費情況。

環保局指出，專用垃圾袋價格本質屬於垃圾清除處理費，民眾不是單純買袋子而已。若一天丟一包五公升垃圾，垃圾處理費隨水徵收約三點一元，隨袋徵收只要一點八元，後者較便宜。

另，桃園機關學校及市場試辦隨袋徵收後，垃圾量從每天一三○噸減至九十六點六噸，其他地方垃圾量未增加，未見垃圾轉移，顯示政策確實能有效促使使用者落實垃圾分類與源頭減量。