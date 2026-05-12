快訊

聯發科股價回檔「鬆口氣」 成功躲過連莊三次注意股及二次處置危機

林志玲傳接任「文策院董事」 將於6月底上任

男專員與女子街頭激情！華南銀遭譏性侵銀行 他丟飯碗提告判決出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

園縣市高峰會聚焦人力荒 竹竹苗首長將拜會內政部爭取擴編

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
高峰會由竹科管理局長胡世民主持，新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、新竹市長高虹安及台灣科學園區科學工業同業公會理事長李金恭等首長齊聚一堂，共商大新竹地區發展。記者郭政芬／攝影
高峰會由竹科管理局長胡世民主持，新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、新竹市長高虹安及台灣科學園區科學工業同業公會理事長李金恭等首長齊聚一堂，共商大新竹地區發展。記者郭政芬／攝影

「園縣市高峰會」第13次會議今日登場，會中新增9項提案並達成爭取縣市擴編員額共識。除了發函內政部之外，後續3縣市首長將主動安排時間，親自向內政部說明地方人力不足的急迫性。

歷次會議已累積推動76項提案，全面涵蓋交通改善、環境保護、產業發展、社會福利及消防安全等多元議題。高峰會由竹科管理局長胡世民主持，新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、新竹市長高虹安及台灣科學園區科學工業同業公會理事長李金恭等首長齊聚一堂，共商大新竹地區發展。

因應大新竹地區快速發展所帶來的行政業務重擔，新竹市長高虹安表示，今年1月6日「竹竹苗縣市高峰會」通過一項議案，三縣市共同發函內政部，請求提高地方政府法定員額編制。

高虹安表示，竹竹苗人口快速成長，但地方政府法定員額多年未調整，基層公務員工作負擔沉重，地方即使想增補人力也受限法規。她指出，3縣市已於5月6日聯合發函內政部，後續3位縣市長也將親自拜會，爭取提高員額編制，盼中央正視地方長期人力不足問題，必要時啟動修法。

高虹安說，希望內政部能盡速重視竹竹苗縣市員額編制不足問題；若需啟動修法，也盼各界共同正視，協助基層公務員解決長期人力不足的困境，這是目前地方首長的當務之急。

新竹縣長楊文科指出，依據第12次會議決議，三縣市已由新竹市協助彙整人口與員額現況分析，將共同函請內政部研商修法，以符合地方真實的行政量能需求。以新竹縣人口快速成長的實況，楊文科強烈建議中央將現行法定員額由1171人調增至1601人。

苗栗縣長鍾東錦則提出了「苗栗幣數位點數平台啟用推廣與跨域合作案」及「敦請中央降低普通重型機車考照年齡限制，降低青少年學生無照行為」。

除了發函內政部之外，後續3縣市首長將主動安排時間，親自向內政部說明地方人力不足的急迫性。記者郭政芬／攝影
除了發函內政部之外，後續3縣市首長將主動安排時間，親自向內政部說明地方人力不足的急迫性。記者郭政芬／攝影

「園縣市高峰會」第13次會議今日登場，會中新增9項提案並達成爭取縣市擴編員額共識。記者郭政芬／攝影
「園縣市高峰會」第13次會議今日登場，會中新增9項提案並達成爭取縣市擴編員額共識。記者郭政芬／攝影

高虹安 鍾東錦 新竹

延伸閱讀

竹科寶山用地開發環差過關 土石方去化尋求解方

南竿鄉公所盼優化薪資津貼 試院：納制度研議參考

「人家有的我們也要」苗栗縣長宣布爭取設地方特考考場、實驗高中

選戰較勁 長者免健保費 竹市擬Q4上路

相關新聞

園縣市高峰會聚焦人力荒 竹竹苗首長將拜會內政部爭取擴編

「園縣市高峰會」第13次會議今日登場，會中新增9項提案並達成爭取縣市擴編員額共識。除了發函內政部之外，後續3縣市首長將主動安排時間，親自向內政部說明地方人力不足的急迫性。

苗栗竹南科送水管工程改接 造橋、後龍部分用戶5月13日停水12個小時

台灣自來水公司第三區管理處配合北區工程處辦理「竹科四期-竹南基地送水管（後龍段）工程」，400公釐銜接既有管線斷管連絡改接，造橋、後龍部分地區，5月13日上午9點起停水施工12 小時，請用戶注意及早儲水備用。

桃園復興區前山要自來水 區長：經濟部三期1.5億元鋪管

桃園市復興區原鄉前山就在石門水庫旁，卻一直沒有自來水供水系統，區長蘇佐璽表示，已經獲得台水公司同意規畫自來水管線供，分三施工，每期投注約五千萬元工程經費，盡快提供自來水。

護師節送暖 竹市義警大隊致贈蛋糕面膜 感謝台大醫護

今天是國際護師節，新竹市義警大隊長周鑫宏率領義警同仁前往新竹台大分院新竹醫院致贈200份蛋糕及面膜，向長期守護市民健康的第一線護理人員表達敬意與感謝，希望透過實際行動，為辛苦的醫護同仁送上暖心祝福。

竹東中興河道水質污染仍具生態潛力 郭遠彰爭中央經費拚翻轉

新竹縣竹東鎮公所日前召開「中興河道景觀再造規畫設計案」期中報告審查會議，由竹東鎮長郭遠彰親自主持，邀集專家學者共同檢視規畫成果，其中該河道的水質仍達汙染等級，然生態調查有記錄到63種植物及14種鳥類，顯示該河道仍具潛力。郭遠彰今年3月向總統賴清德提出經費的請求，並針對水質痛點展開先期規畫，預計將爭取總經費5.5億元，以生態工程分3期分段改善。

竹市醫療、消防安全滿意度突破9成 高虹安：持續傾聽民意

新竹市政府日前進行施政滿意度調查，市府在推動醫療服務、消防與公共安全、經濟振興及社會福利等四大核心面向表現卓越，其中，醫療服務與消防安全相關政策滿意度更突破9成。市府今表示，整體調查結果顯示，民眾對市府整體施政滿意度達 76.4%，展現出「安居科技城」施政方向逐步獲得民眾認同與支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。