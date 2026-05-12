園縣市高峰會聚焦人力荒 竹竹苗首長將拜會內政部爭取擴編

「園縣市高峰會」第13次會議今日登場，會中新增9項提案並達成爭取縣市擴編員額共識。除了發函內政部之外，後續3縣市首長將主動安排時間，親自向內政部說明地方人力不足的急迫性。

歷次會議已累積推動76項提案，全面涵蓋交通改善、環境保護、產業發展、社會福利及消防安全等多元議題。高峰會由竹科管理局長胡世民主持，新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、新竹市長高虹安及台灣科學園區科學工業同業公會理事長李金恭等首長齊聚一堂，共商大新竹地區發展。

因應大新竹地區快速發展所帶來的行政業務重擔，新竹市長高虹安表示，今年1月6日「竹竹苗縣市高峰會」通過一項議案，三縣市共同發函內政部，請求提高地方政府法定員額編制。

高虹安表示，竹竹苗人口快速成長，但地方政府法定員額多年未調整，基層公務員工作負擔沉重，地方即使想增補人力也受限法規。她指出，3縣市已於5月6日聯合發函內政部，後續3位縣市長也將親自拜會，爭取提高員額編制，盼中央正視地方長期人力不足問題，必要時啟動修法。

高虹安說，希望內政部能盡速重視竹竹苗縣市員額編制不足問題；若需啟動修法，也盼各界共同正視，協助基層公務員解決長期人力不足的困境，這是目前地方首長的當務之急。

新竹縣長楊文科指出，依據第12次會議決議，三縣市已由新竹市協助彙整人口與員額現況分析，將共同函請內政部研商修法，以符合地方真實的行政量能需求。以新竹縣人口快速成長的實況，楊文科強烈建議中央將現行法定員額由1171人調增至1601人。

苗栗縣長鍾東錦則提出了「苗栗幣數位點數平台啟用推廣與跨域合作案」及「敦請中央降低普通重型機車考照年齡限制，降低青少年學生無照行為」。

除了發函內政部之外，後續3縣市首長將主動安排時間，親自向內政部說明地方人力不足的急迫性。記者郭政芬／攝影